Rețea internațională de pornografie infantilă, destructurată în Italia. 17 persoane au fost arestate

O amplă anchetă desfășurată de autoritățile italiene a dus la destructurarea unei rețele internaționale care distribuia materiale pornografice cu minori prin intermediul platformei Telegram. Poliția din Italia a arestat 17 persoane, iar anchetatorii au identificat sute de conturi asociate utilizatorilor din aproape 100 de țări.
Operațiunea, denumită „Fly Trap”, a vizat o organizație cu ramificații internaționale, despre care procurorii italieni spun că funcționa după o structură asemănătoare unei companii multinaționale.
Agent infiltrat în grupul de pe Telegram
Ancheta a avut un moment important după ce un agent italian s-a infiltrat în grupul administrat pe Telegram. Acesta a reușit să câștige încrederea persoanelor care coordonau comunitatea și să obțină inclusiv statutul de coadministrator.
În acest mod, investigatorul a putut avea acces la canalele private folosite de membrii rețelei și a contribuit la documentarea activității ilegale.
Procurorul general al Romei, Francesco Lo Voi, a descris organizația drept una care avea o structură complexă și bine organizată, asemănătoare unei multinaționale.
Peste 280 de GB de materiale ilegale, confiscate
Potrivit autorităților italiene, până în acest moment au fost confiscate aproximativ 283 de gigaocteți de materiale ilegale. Anchetatorii au identificat peste 22.000 de materiale video și aproximativ 34.000 de imagini care prezentau copii.
Rețeaua investigată era asociată unui grup Telegram cunoscut sub numele „New Saga”, care ar fi avut mai mult de 1.000 de utilizatori din diferite țări.
Accesul la conținut era condiționat de plata unor sume în criptomonede sau de furnizarea unor materiale noi. Sumele solicitate erau prezentate drept „donații” și se situau, potrivit anchetatorilor, între 3 și 9 dolari.
Administratori italieni și un elvețian
Anchetatorii susțin că rețeaua era coordonată de patru cetățeni italieni și un cetățean elvețian. Administratorii aveau vârste cuprinse între 22 și 28 de ani.
Pentru discuțiile interne, aceștia utilizau un chat separat, denumit „La Sala dei Re”, respectiv „Sala Regilor”.
În cadrul investigației au fost identificate 996 de conturi asociate unor persoane din 98 de țări. Datele obținute de autoritățile italiene au fost transmise și instituțiilor omoloage din străinătate, iar informațiile au contribuit la declanșarea unor noi acțiuni și arestări.
Operațiunea poliției italiene a pornit în anul 2024, după ce autoritățile americane din domeniul securității interne au transmis o sesizare.
Investigația a urmărit activitatea grupului, modul în care administratorii recrutau utilizatori și sistemul prin care era distribuit conținutul ilegal. Acțiunea coordonată de autoritățile italiene a scos la iveală amploarea internațională a rețelei și legăturile dintre conturile identificate în numeroase state.