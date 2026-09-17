Rețea internațională de pornografie infantilă, destructurată în Italia. 17 persoane au fost arestate

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 17 sept. 2026, 22:15

O amplă anchetă desfășurată de autoritățile italiene a dus la destructurarea unei rețele internaționale care distribuia materiale pornografice cu minori prin intermediul platformei Telegram. Poliția din Italia a arestat 17 persoane, iar anchetatorii au identificat sute de conturi asociate utilizatorilor din aproape 100 de țări.

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