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Locale· 2 min citire
Tânăr de 24 de ani, arestat după ce a convins o copilă de șapte ani să îi trimită materiale pornografice. Cum a racolat-o
FOTO: Arhivă
Un bărbat în vârstă de 24 de ani a fost arestat preventiv pentru corupere sexuală a minorilor şi pornografie infantilă, după ce a cerut şi a trimis în mod repetat materiale pornografice unei copile de doar şapte ani.
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