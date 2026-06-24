Tânăr de 24 de ani, arestat după ce a convins o copilă de șapte ani să îi trimită materiale pornografice. Cum a racolat-o

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 19:49

Un bărbat în vârstă de 24 de ani a fost arestat preventiv pentru corupere sexuală a minorilor şi pornografie infantilă, după ce a cerut şi a trimis în mod repetat materiale pornografice unei copile de doar şapte ani.

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