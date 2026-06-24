Copil de 2 ani și 4 luni, mușcat de câine în curtea unor rude din București. Polițiștii au intervenit

Un copil de 2 ani și 4 luni a ajuns la spital, miercuri, 24 iunie 2026, după ce ar fi suferit mai multe leziuni care ar fi putut fi provocate de câini. Incidentul a fost sesizat în jurul orei 12:00, prin apel la 112, de mama minorului.
Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Secția 23 Poliție, au fost sesizați de o femeie cu privire la faptul că fiul său ar fi suferit mai multe leziuni. Din primele informații, acestea ar fi putut fi provocate de câini. Oamenii legii s-au deplasat de îndată la fața locului. În urma verificărilor făcute, polițiștii au constatat că aspectele sesizate se confirmă. Victima este un minor în vârstă de 2 ani și 4 luni.
Copilul se afla în vizită, împreună cu mama sa
Din primele verificări a rezultat că minorul se afla în vizită, împreună cu mama sa, la rude. În curtea imobilului, copilul ar fi suferit leziuni specifice unei mușcături de câine. La fața locului a intervenit un echipaj medical, care i-a acordat victimei primul ajutor. Ulterior, copilul a fost transportat la o unitate spitalicească pentru investigații și îngrijiri de specialitate.
„Astăzi, 24 iunie 2026, în jurul orei 12:00, polițiștii din cadrul Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Secția 23 Poliție au fost sesizați, prin apel la numărul unic de urgență 112, de către o femeie, cu privire la faptul că fiul său ar fi suferit mai multe leziuni care ar fi putut fi provocate de câini. Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului și au constatat că aspectele sesizate se confirmă. Victima este un minor în vârstă de 2 ani și 4 luni.
Din primele verificări a rezultat că, în timp ce se afla în vizită, împreună cu mama sa, la rude, minorul ar fi suferit leziuni specifice unei mușcături de câine, în curtea imobilului. La fața locului a intervenit un echipaj medical, care a acordat victimei primul ajutor, ulterior minorul fiind transportat la o unitate spitalicească pentru investigații și îngrijiri de specialitate. Cercetările sunt în desfășurare pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt, a împrejurărilor producerii incidentului și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun”, a anunțat Poliția Capitalei.