Copil de 2 ani și 4 luni, mușcat de câine în curtea unor rude din București. Polițiștii au intervenit

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 13:50

Un copil de 2 ani și 4 luni a ajuns la spital, miercuri, 24 iunie 2026, după ce ar fi suferit mai multe leziuni care ar fi putut fi provocate de câini. Incidentul a fost sesizat în jurul orei 12:00, prin apel la 112, de mama minorului.

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