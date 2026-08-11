Accident TERIFIANT în centrul Brașovului! O mașină a intrat în trecători: doi morți și mai mulți răniți - VIDEO

Publicat 11 aug. 2026, 21:40 Actualizat 11 aug. 2026, 23:17

Accident tragic, marți seară, în municipiul Brașov. Un autoturism a urcat pe trotuar și a lovit trei pietoni. Toți au suferit răni grave, iar doi dintre ei au murit. A treia victimă a fost intubată. Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional.

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