Accident TERIFIANT în centrul Brașovului! O mașină a intrat în trecători: doi morți și mai mulți răniți - VIDEO

Accident tragic, marți seară, în municipiul Brașov. Un autoturism a urcat pe trotuar și a lovit trei pietoni. Toți au suferit răni grave, iar doi dintre ei au murit. A treia victimă a fost intubată. Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional.
UPDATE - Un turist de 26 de ani, din Piatra Neamț, a murit.
Un turist de 34 de ani, din Germania, a murit.
De asemenea, un turist de 31 de ani, din Germania, este rănit. În același timp, șoferul, de 50 de ani, se află la spital cu răni ușoare, fiind conștient.
„La acest moment, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov intervin la un accident rutier care a avut loc cu puțin timp în urmă pe strada Mureșenilor, din Municipiul Brașov.
Din primele date obținute de echipa de cercetare prezentă la fața locului se pare că un bărbat, de 50 de ani, care se afla la volanul unui autoturism Duster, pe care îl conducea pe strada Lungă către strada Mureșenilor, în zona intersecției cu sensul giratoriu, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a urcat cu vehiculul pe spațiul verde al acestuia, după care a rulat cu vehiculul pe trotuarul drept al sensului de mers de pe strada Mureșenilor, unde a acroșat trei pietoni.
Din nefericire, în urma impactului, cei trei pietoni bărbați, adulți, au suferit leziuni grave, iar față de doi dintre aceștia a fost declarat decesul. Al treilea pieton beneficiază la acest moment de sprijin medical.
De asemenea, conducătorul auto a suferit leziuni și a fost transportat la unitatea medicală.
Cercetările sunt în curs de desfășurare pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc incidentul, în această etapă procedurală fiind cercetate toate ipotezele, inclusiv o posibilă cauză medicală.”, au transmis reprezentanții IPJ Brașov.
Incidentul s-a produs în jurul orei 21:00, în zona centrală a Brașovului. Din primele date furnizate de autorități, autoturismul a pătruns pe trotuar și a lovit trei persoane care se aflau în acel moment în zonă.
La fața locului au fost mobilizate numeroase echipaje de intervenție, iar salvatorii au început imediat operațiunile de acordare a primului ajutor, arată INFO Trafic.
Patru victime în urma accidentului
ISU Brașov a transmis că accidentul s-a soldat cu patru victime. Una dintre persoane a fost găsită fără semne vitale și, în ciuda intervenției echipajelor medicale, a fost declarată decedată.
O altă victimă se află în stop cardio-respirator, iar medicii și paramedicii efectuează manevre de resuscitare la locul accidentului.
O a treia persoană este inconștientă și a fost intubată de echipele medicale. Cea de-a patra victimă este conștientă și a fost preluată de salvatori pentru a fi transportată la spital.
„În jurul orei 21:00, am fost anunțați cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Mureșenilor din municipiul Brașov. Din primele informații, un autoturism a lovit trei pietoni care se aflau pe trotuar. În urma evenimentului au rezultat patru victime”, au transmis reprezentanții ISU Brașov.
Intervenție de amploare în centrul Brașovului
Pentru gestionarea situației au fost trimise la locul accidentului trei echipaje SMURD, un echipaj de descarcerare, o autospecială de stingere cu apă și spumă și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.
Echipajele medicale au acordat primul ajutor victimelor, în timp ce pompierii au asigurat măsurile necesare pentru desfășurarea intervenției în condiții de siguranță.
Una dintre victime a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale și tratament de specialitate. Pentru celelalte persoane rănite, intervenția medicală a continuat la fața locului.
Polițiștii urmează să stabilească modul în care s-a produs accidentul
În urma accidentului, autoritățile au demarat verificările pentru stabilirea circumstanțelor exacte în care autoturismul a ajuns pe trotuar.
Polițiștii vor trebui să stabilească inclusiv cauzele care au dus la pierderea controlului asupra mașinii și împrejurările în care s-a produs impactul.
Zona a fost securizată pentru intervenția echipajelor de salvare și pentru efectuarea cercetărilor la fața locului.