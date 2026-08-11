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Isteria ambulanței negre revine. Cum sunt prostiți românii: scriitoare atacată pentru că vindea cărți

Doina Popescu-Brăila

Doina Popescu-Brăila

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat11 aug. 2026, 19:41
Actualizat11 aug. 2026, 19:52
SursăRealitatea PLUS

Isteria cu ambulanța neagră nu este singulară. Un caz la fel cu cel din Cluj, când medicii de pe salvare, aflați în misiune, au fost atacați cu bâte, topoare și pietre, s-a petrecut în București în urmă cu opt ani. O scriitoare, care folosea o ambulanță veche pe post de magazin mobil a fost atacată de persoane care o acuzau că răpește copii. Procesul s-a încheiat acum câțiva ani, iar agresorii au avut de plătit daune morale de 5000 de euro.

Scriitoare atacată pentru că vindea cărți dintr-o ambulanță

Este întâmplarea trăită acum opt ani de scriitoarea Doina Popescu-Brăila, care folosea o veche ambulanță pe post de rulotă. Mergea cu ea prin toată țara pentru a vinde cărțile direct cititorilor. În vara lui 2018, s-a întors în București și a parcat în apropiere de Gara de Nord. Avea în plan să se odihnească în vehicul. Mai multe persoane au apărut la geamul mașinii și au început să o filmeze.

„În timp ce mă schimbam, am auzit voci. O, zice ia să vedem ce găsim noi în mașina asta. Și bagă ăsta telefonul și începe să filmeze. Zice uite niște cabluri de telefon, poate găsim și telefonul. Zice uite niște textile. Eu mă dezbrăcasem și le pusesem pe bara ambulanței. Și au început să tragă de mașină. În timp ce eu eram la 112, femeile mă înjurau și vorbeau foarte, foarte urât. Neprovocate.”, a declarat femeia.

În câteva minute, zvonul s-a răspândit în online, iar bulevardul s-a umplut de oameni revoltați, care credeau că scriitoarea conduce așa numita „ambulanță neagră” ce răpește copii pentru organe. Atât ea cât și fiica ei au fost agresate. Polițiștii au reținut atunci trei persoane.

În Cluj, totul s-a întâmplat aproape de miezul nopții. O intervenție aparent obișnuită s-a transformat însă într-un coșmar.

Cei patru indivizi au început să lovească autosanitara și susțineau că ar fi „ambulanța neagră care fură copii”. Prezența de spirit a șoferului i-a salvat pe membrii echipajului de agresori, care au aruncat și cu o piatră care a spart geamul autosanitarei. Cioburile de sticlă i-au ajuns în ochi șoferului. Ambulanțierul a fost internat și dus de urgență în sala de operație. În total, șapte persoane care ar fi luat parte la atacul asupra ambulanței au ajuns deja în spatele gratiilor pentru 30 de zile.

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