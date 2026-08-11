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Locale· 2 min citire
Isteria ambulanței negre revine. Cum sunt prostiți românii: scriitoare atacată pentru că vindea cărți
Doina Popescu-Brăila
Publicat11 aug. 2026, 19:41
Actualizat11 aug. 2026, 19:52
SursăRealitatea PLUS
Isteria cu ambulanța neagră nu este singulară. Un caz la fel cu cel din Cluj, când medicii de pe salvare, aflați în misiune, au fost atacați cu bâte, topoare și pietre, s-a petrecut în București în urmă cu opt ani. O scriitoare, care folosea o ambulanță veche pe post de magazin mobil a fost atacată de persoane care o acuzau că răpește copii. Procesul s-a încheiat acum câțiva ani, iar agresorii au avut de plătit daune morale de 5000 de euro.
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