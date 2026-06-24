Dublă nenorocire în Vaslui. Un bărbat a murit după ce s-a speriat că incendiul vecinilor îi va cuprinde și casa lui

Un incendiu puternic izbucnit într-un sat din județul Vaslui s-a transformat într-o tragedie dublă. O familie de pensionari din localitatea Racova a rămas fără locuință, după ce flăcările le-au cuprins gospodăria și au distrus tot ce aveau. În același timp, un vecin de 57 de ani a murit după ce i s-a făcut rău, în momentul în care a văzut că focul se apropie de casa lui. Bărbatul a fost preluat de echipajul medical, însă nu a mai putut fi salvat.
Bărbatul s-a prăbușit când a văzut incendiul aproape de locuința lui
Incendiul a izbucnit după orele amiezii, iar apelul la 112 a anunțat o situație gravă într-o gospodărie din Racova. La fața locului au ajuns pompierii, însă focul se manifesta deja violent și cuprinsese locuința. Flăcările s-au extins și spre o casă aflată în apropiere, iar proprietarul acesteia, un bărbat de 57 de ani, a văzut de la distanță pericolul. Când a ajuns aproape de locuința sa, i s-a făcut rău și s-a prăbușit.
Daniel Stratulat, purtătorul de cuvânt al IJSU Vaslui, a transmis pentru presă că bărbatul a fost preluat de echipajul medical, dar manevrele de resuscitare nu au avut rezultat.
„I s-a făcut rău, fiind preluat de echipajul medical TIM. Personalul a început manevre de resuscitare, însă victima nu a răspuns.”
Potrivit celor aflați în zonă, omul s-ar fi speriat când a văzut focul atât de aproape de casa lui. Flăcările ajunseseră și la locuința din apropiere, deși pagubele acolo au fost mai mici. Momentul a fost unul de panică pentru toți cei prezenți, mai ales că vântul putea schimba rapid direcția focului. Pentru bărbatul de 57 de ani, însă, șocul a fost fatal.
O familie de pensionari a rămas fără casă
În gospodăria de unde a pornit incendiul, pagubele au fost uriașe. Casa unei familii de pensionari a ars aproape complet, iar oamenii au rămas fără bunurile strânse într-o viață. Cei din zonă au încercat să urmărească evoluția focului până la sosirea pompierilor, însă flăcările s-au extins rapid. Temperaturile ridicate, de aproape 30 de grade Celsius, au făcut intervenția și mai dificilă. Daniel Stratulat, purtătorul de cuvânt al IJSU Vaslui, a explicat că incendiul era deja generalizat în momentul în care echipajele au ajuns la fața locului.
„La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la o locuință, cu propagare la o locuință aflată în imediata apropiere.”
Pompierii au intervenit pentru stingerea flăcărilor și pentru limitarea extinderii incendiului la alte gospodării. Focul a afectat puternic locuința familiei de pensionari, iar oamenii trebuie acum să o ia de la capăt. Autoritățile locale și comunitatea au anunțat că vor încerca să îi ajute. Între timp, polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili exact ce s-a întâmplat.
Primele informații arată că incendiul ar fi pornit de la un coș
Primele date indică faptul că focul ar fi pornit de la un coș, însă cauza exactă urmează să fie stabilită de autorități. Proprietarii casei distruse au povestit că incendiul s-a extins foarte repede, iar materialele uscate din zona acoperișului ar fi favorizat arderea. În doar câteva minute, flăcările au cuprins mare parte din gospodărie. Oamenii nu au mai putut salva aproape nimic.