Dublă nenorocire în Vaslui. Un bărbat a murit după ce s-a speriat că incendiul vecinilor îi va cuprinde și casa lui

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 09:00

Un incendiu puternic izbucnit într-un sat din județul Vaslui s-a transformat într-o tragedie dublă. O familie de pensionari din localitatea Racova a rămas fără locuință, după ce flăcările le-au cuprins gospodăria și au distrus tot ce aveau. În același timp, un vecin de 57 de ani a murit după ce i s-a făcut rău, în momentul în care a văzut că focul se apropie de casa lui. Bărbatul a fost preluat de echipajul medical, însă nu a mai putut fi salvat.

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