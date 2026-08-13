Grav accident în Suceava! Două mașini s-au ciocnit la Poiana Stampei: un bărbat a rămas încarcerat

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 13 aug. 2026, 09:58

Un accident rutier grav s-a produs joi dimineață în localitatea Poiana Stampei, județul Suceava. Două autoturisme au fost implicate în coliziune, iar în urma impactului unul dintre șoferi a rămas blocat în mașină.

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