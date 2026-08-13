Grav accident în Suceava! Două mașini s-au ciocnit la Poiana Stampei: un bărbat a rămas încarcerat

Un accident rutier grav s-a produs joi dimineață în localitatea Poiana Stampei, județul Suceava. Două autoturisme au fost implicate în coliziune, iar în urma impactului unul dintre șoferi a rămas blocat în mașină.
La locul accidentului au fost mobilizați de urgență pompierii militari, care au intervenit cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD.
Un bărbat a rămas încarcerat după impact
În urma coliziunii dintre cele două autoturisme, un bărbat a rămas încarcerat în unul dintre vehicule.
Salvatorii au intervenit pentru extragerea acestuia din mașină, operațiunea de descarcerare fiind necesară pentru ca victima să poată fi preluată în siguranță de echipajul medical.
După ce a fost scos dintre fiarele contorsionate ale autoturismului, bărbatul a primit îngrijiri medicale la fața locului.
Ulterior, acesta a fost transportat la spital pentru investigații și tratament de specialitate.
Pompierii au intervenit cu echipaje de descarcerare și SMURD
Intervenția a mobilizat forțe importante ale pompierilor militari din județul Suceava. La locul producerii accidentului au fost trimise o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD.
Echipajele de salvare au acționat rapid pentru scoaterea victimei din autoturism și acordarea primului ajutor.
Deocamdată, nu sunt disponibile informații complete cu privire la starea de sănătate a bărbatului transportat la spital.
Polițiștii urmează să stabilească modul în care s-a produs accidentul
Împrejurările exacte în care s-a produs coliziunea dintre cele două mașini urmează să fie stabilite de polițiști.
Oamenii legii vor efectua cercetări la fața locului pentru a determina cauzele și dinamica accidentului rutier.