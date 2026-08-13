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Accident grav în municipiul Iași. Un pieton a fost lovit în plin de o mașină

FOTO: Ziarul de Iași

FOTO: Ziarul de Iași

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 11:14

Un accident rutier grav s-a produs joi dimineață, în zona Podu Roș – Splai Bahlui, din municipiul Iași, unde un pieton a fost acroșat de un autoturism.

Din primele informații, victima se afla pe trecerea pentru pietoni în momentul în care a fost lovită în plin de un autoturism. Deocamdată, nu sunt disponibile informații oficiale cu privire la starea victimei și nici dacă aceasta a fost transportată la spital.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul și să stabilească cine se face vinovat pentru producerea acestuia.

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