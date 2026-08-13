Realitatea.NET
Locale· 1 min citire

Incendiul de la depozitul de uleiuri din Constanţa a fost stins. Pompierii sunt încă la faţa locului pentru a îndepărta efectele

FOTO: ISU

FOTO: ISU

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 08:07

Incendiul izbucnit la depozitul de uleiuri din Constanţa a fost stins joi dimineaţă, după ce flăcările au cuprins aproximativ 5.000 de metri pătraţi. În depozit se aflau materiale plastice, uleiuri şi alte materiale inflamabile. Pompierii au rămas la faţa locului pentru a înlătura efectele incendiului.

Pompierii înlătură efectele incendiului

ISU Constanţa anunţă, joi dimineaţă, că pompierii au reuşit să stingă incendiiul de la depozitul de uleiuri la ora 07:04.

”A ars un depozit în care se aflau materiale plastice, uleiuri şi materiale inflamabile pe o suprafaţă de aproximativ 5.000 mp. A fost cuprins de flăcări si acoperişul unei case care a ars pe o suprafaţă de 100 mp”, a trqansmis ISU Constanţa.

Pompierii lucrează în continuare pentru înlăturarea efectelor negative ale incendiului şi urmează să stabilească de la ce a pornit.

5.000 de metri pătraţi, mistuiți de flăcări

Un puternic incendiu a izbucnit, miercuri seară, la un depozit de uleiuri din judeţul Constanţa, cuprinzând o suprafaţă de 5.000 de metri pătraţi. Din cauza degajării mari de fum a fost emis un mesaj RO-Alert. Două autospeciale de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea au sosit în sprijinul pompierilor din Constanţa.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

depozit de uleiuriincendiuConstanța

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe