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Locale· 1 min citire
Incendiul de la depozitul de uleiuri din Constanţa a fost stins. Pompierii sunt încă la faţa locului pentru a îndepărta efectele
FOTO: ISU
Incendiul izbucnit la depozitul de uleiuri din Constanţa a fost stins joi dimineaţă, după ce flăcările au cuprins aproximativ 5.000 de metri pătraţi. În depozit se aflau materiale plastice, uleiuri şi alte materiale inflamabile. Pompierii au rămas la faţa locului pentru a înlătura efectele incendiului.
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