Zgomote misterioase. Buzoienii patrulează ca-n filme noaptea

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 16:27

Polițiștii au ajuns să stea la pândă, noapte de noapte, într-o comună din Buzău, după ce localnicii s-au plâns că aud zgomote ciudate. Oamenii spun că, în timpul nopții, se aud bubuituri și sunete puternice, iar situația a stârnit teamă în comunitate.

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