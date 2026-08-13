Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Zgomote misterioase. Buzoienii patrulează ca-n filme noaptea
Poliție
Polițiștii au ajuns să stea la pândă, noapte de noapte, într-o comună din Buzău, după ce localnicii s-au plâns că aud zgomote ciudate. Oamenii spun că, în timpul nopții, se aud bubuituri și sunete puternice, iar situația a stârnit teamă în comunitate.
Citește și
- 16:01 Și-a bătut soția și a lăsat-o trei zile fără ajutor. Femeia a murit la spital, după aproape trei săptămâni
- 14:57Două focare de variolă la oi şi capre, confirmate în județul Constanţa. ANSVSA: Abateri grave constatate de inspectorii veterinari
- 14:10Imagini inedite: tramvai decorat de Crăciun în plină vară
- 13:41Incendii uriașe de vegetație pe Valea Cernei. Peste 60 de hectare de teren ard ca o torță -VIDEO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News