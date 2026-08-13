Realitatea.NET
Locale· 1 min citire

Zgomote misterioase. Buzoienii patrulează ca-n filme noaptea

Poliție

Poliție

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 16:27

Polițiștii au ajuns să stea la pândă, noapte de noapte, într-o comună din Buzău, după ce localnicii s-au plâns că aud zgomote ciudate. Oamenii spun că, în timpul nopții, se aud bubuituri și sunete puternice, iar situația a stârnit teamă în comunitate.

Poliția stă la pândă în comuna terorizată de zgomote misterioase

Localnicii reclamă că, de aproximativ două săptămâni, aud noaptea zgomote pe acoperișurile caselor, despre care spun că ar fi produse de pietre aruncate.

În ultimele zile, numărul apelurilor către Poliție a crescut, iar oamenii au ajuns să se organizeze între ei pentru a patrula prin localitate.

Autoritățile încearcă să afle dacă este vorba despre farse făcute de persoane care vor să îi sperie pe oameni sau dacă există o altă explicație pentru zgomotele auzite în timpul nopții.

Primarul spune că în comună s-a creat o adevărată psihoză, pe fondul acestor incidente, și face apel la oameni să nu intre în panică.

Între timp, polițiștii continuă verificările și patrulele pe timpul nopții, în speranța că vor reuși să afle cine se află în spatele acestor zgomote.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

zgomote buzaupolitie buzaumister buzau

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe