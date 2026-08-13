Două focare de variolă la oi şi capre, confirmate în județul Constanţa. ANSVSA: Abateri grave constatate de inspectorii veterinari

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat joi că două focare de variolă la oi şi capre au fost confirmate în județul Constanţa. Inspectorii veterinari au descoperit abateri grave, precum ascunderea mortalităţilor din ferme, deţinerea de animale neidentificate şi lipsa totală a crotaliilor obligatorii.
Abateri grave descoperite în fermele din Constanța
Potrivit ANSVS, verificările efectuate de inspectorii veterinari în cele două focare din judeţul Constanţa au scos la iveală abateri grave. Aceştia au constatat ascunderea mortalităţilor din ferme, deţinerea de animale neidentificate şi lipsa totală a crotaliilor obligatorii. Mai mult, s-a descoperit utilizarea ilegală a unor crotalii provenite din alte judeţe sau care figurau în baza oficială de date ca fiind deja exportate în trecut către state terţe, fiind practic refolosite pentru a masca lipsa de trasabilitate a animalelor prezente în exploataţii.
În acest context de „alertă maximă”, ANSVSA trage un semnal de alarmă sever cu privire la „iresponsabilitatea” unor crescători de animale, ale căror acţiuni ilegale „sabotează direct eforturile serviciilor veterinare oficiale de combatere a bolilor”.
„În contextul epidemiologic actual extrem de dificil, nerespectarea legislaţiei privind trasabilitatea reprezintă un risc major pentru zootehnia românească”, avertizează ANSVSA.
ANSVSA reaminteşte tuturor deţinătorilor de animale că statul acordă despăgubiri financiare exclusiv în condiţiile respectării integrale a legislaţiei sanitar-veterinare. În cazurile menţionate, unde animalele nu sunt înregistrate, sunt identificate fraudulos sau sunt mutate fără acte legale, „proprietarii NU vor primi nicio despăgubire” pentru pierderile suferite.
„Mai mult decât atât, aceşti crescători riscă amenzi contravenţionale maxime, sechestrarea şi eutanasierea imediată a întregului efectiv neconform (fără drept de compensare), precum şi deschiderea de dosare penale pentru răspândirea bolilor la animale, faptă pedepsită cu închisoarea de Codul Penal”, afirmă sursa citată.
ANSVSA anunță controale intensificate și toleranță zero pentru transporturile ilegale de animale
Potrivit inspectorilor veterinari, mişcări „clandestine” de animale, realizate în afara controlului sanitar-veterinar, reprezintă principala cauză care favorizează transmiterea bolilor infecţioase de la o regiune la alta, cel mai recent caz dintr-o „serie alarmantă” de astfel de încălcări ale legii fiind înregistrat chiar miercuri în judeţul Vaslui.
“Nu putem tolera ca munca a mii de medici veterinari, eforturile zilnice ale oierilor corecţi şi resursele imense alocate de stat pentru protejarea fermelor noastre să fie reduse la zero de iresponsabilitatea câtorva comercianţi şi crescători clandestini. Focarele din Constanţa şi cazul recent de transport ilegal din Vaslui arată că biosecuritatea este tratată cu superficialitate de către cei care încalcă legea, fapt ce pune în pericol exporturile şi îi afectează direct pe toţi crescătorii de bună-credinţă. Majoritatea crescătorilor de oi sunt corecţi şi respectă regulile. Nu este drept să sufere consecinţele un întreg sector din cauza câtorva care, din inconştienţă, îi riscă pe toţi ceilalţi. Tot ce face ANSVSA este pentru fermieri, nu împotriva lor. Am luptat ani la rând să deschidem pieţe de export noi şi valoroase. Trebuie să ajungem din nou acolo şi putem face asta numai împreună” afirmă preşedintele ANSVSA, dr. Alexandru Nicolae Bociu.
ANSVSA anunţă intensificarea controalelor în trafic pe întreg teritoriul naţional şi avertizează că toleranţa „va fi zero pentru samsarii de animale şi crescătorii iresponsabili”.