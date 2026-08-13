Două focare de variolă la oi şi capre, confirmate în județul Constanţa. ANSVSA: Abateri grave constatate de inspectorii veterinari

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 14:57

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat joi că două focare de variolă la oi şi capre au fost confirmate în județul Constanţa. Inspectorii veterinari au descoperit abateri grave, precum ascunderea mortalităţilor din ferme, deţinerea de animale neidentificate şi lipsa totală a crotaliilor obligatorii.

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