Și-a bătut soția și a lăsat-o trei zile fără ajutor. Femeia a murit la spital, după aproape trei săptămâni

Un caz de o gravitate deosebită este anchetat de procurorii din județul Călărași. Un bărbat de 67 de ani este acuzat că și-ar fi agresat violent soția, în vârstă de 63 de ani, provocându-i mai multe fracturi, după care ar fi lăsat-o timp de trei zile în locuință, fără să solicite ajutor medical. Femeia a fost descoperită ulterior de un reprezentant al serviciilor sociale și transportată la spital, însă a murit câteva săptămâni mai târziu.
Procurorii au schimbat încadrarea juridică
Ancheta a intrat într-o nouă etapă după decesul victimei. Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași a decis schimbarea încadrării juridice în cazul bărbatului, din infracțiunea de violență în familie în cea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte.
Potrivit anchetatorilor, incidentul violent s-ar fi produs în data de 17 iulie 2026. Bărbatul este acuzat că și-ar fi lovit în mod repetat soția cu palmele, pumnii și picioarele.
În urma agresiunii, femeia ar fi suferit mai multe fracturi și un politraumatism grav.
Victima ar fi fost lăsată trei zile în locuință
După agresiune, situația femeii nu ar fi fost anunțată autorităților și nu ar fi primit, potrivit procurorilor, îngrijirile medicale de care avea nevoie.
Victima ar fi rămas în locuință până în 20 iulie, când a fost descoperită întâmplător de un referent cu atribuții în domeniul asistenței sociale din cadrul primăriei.
Starea în care se afla femeia a determinat transportarea acesteia de urgență la spital.
Femeia a murit pe 5 august
Deși a primit îngrijiri medicale, starea victimei a rămas gravă. Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași, femeia a decedat pe 5 august 2026, ca urmare a complicațiilor apărute în evoluția politraumatismului.
Astfel, între momentul agresiunii și deces au trecut aproape trei săptămâni.
Moartea femeii a determinat autoritățile judiciare să modifice încadrarea juridică a faptei, ancheta urmând să stabilească toate împrejurările în care s-au produs agresiunea și decesul.
Bărbatul este în arest preventiv
În urma schimbării încadrării juridice, procurorii au solicitat judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul Călărași prelungirea cu 30 de zile a măsurii arestării preventive.
Bărbatul fusese arestat inițial pentru infracțiunea de violență în familie, în baza unei decizii a Judecătoriei Oltenița.
Cercetările continuă pentru stabilirea responsabilității penale și a tuturor circumstanțelor care au dus la moartea femeii.