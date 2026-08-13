Și-a bătut soția și a lăsat-o trei zile fără ajutor. Femeia a murit la spital, după aproape trei săptămâni

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 13 aug. 2026, 16:01

Un caz de o gravitate deosebită este anchetat de procurorii din județul Călărași. Un bărbat de 67 de ani este acuzat că și-ar fi agresat violent soția, în vârstă de 63 de ani, provocându-i mai multe fracturi, după care ar fi lăsat-o timp de trei zile în locuință, fără să solicite ajutor medical. Femeia a fost descoperită ulterior de un reprezentant al serviciilor sociale și transportată la spital, însă a murit câteva săptămâni mai târziu.

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