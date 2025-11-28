Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a anunțat, vineri, că individul este cercetat pentru violență în familie, ancheta vizând o serie de acte de agresiune comise în locuința celor doi.

Două zile de violențe extreme

Potrivit anchetatorilor, primul episod violent s-a produs pe 24 noiembrie 2025, în jurul orei 20:00. În urma unor discuții tensionate, bărbatul ar fi lovit-o pe concubina sa în mod repetat, aplicându-i pumni în față — inclusiv în zona urechii stângi și a ochiului drept — precum și în zona toracelui și la nivelul membrelor.

Agresiunile au continuat și a doua zi, pe 25 noiembrie, când femeia ar fi fost din nou lovită de partener în mai multe regiuni ale corpului.

La doar câteva ore după a doua agresiune, situația a escaladat dramatic. În dimineața zilei de 25 noiembrie, în jurul orei 10:00, bărbatul ar fi bătut-o din nou pe femeie, lovind-o atât cu pumnii, cât și cu picioarele. Ulterior, acesta ar fi luat un cuțit de bucătărie, i l-ar fi pus la gât și ar fi amenințat-o că o va ucide, afirmând că „nu merită să trăiască”.

Femeia a suferit leziuni serioase, fiind necesare între 23 și 25 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

După analizarea probelor și audieri, instanța a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile.