Un român în vârstă de 37 de ani a fost arestat după ce și-a agresat soția cu brutalitate, într-un episod declanșat de o izbucnire de gelozie. Femeia, mamă a trei copii, a supraviețuit cu greu atacului, fiind salvată în ultimul moment.

Scandal încă din mașină, înainte de a ajunge la restaurant

Potrivit declarațiilor procurorilor britanici, totul a început când femeia a mers să își ia partenerul de la serviciu. Din clipa în care bărbatul a urcat în autoturism, tonul discuției a degenerat într-o ceartă aprinsă. Relația dintre cei doi era deja marcată de despărțiri repetate și împăcări temporare, semn al unui climat tensionat.

Cei doi au continuat drumul către un restaurant, sperând că o masă împreună ar calma spiritele. Însă situația s-a agravat. Bărbatului i s-a părut că soția ar manifesta un comportament prea prietenos față de chelner, ceea ce i-a alimentat gelozia. Potrivit martorilor, i-ar fi reproșat: „Nu suport să te văd vorbind cu alți bărbați”.

Acasă, femeia a fost atacată cu o violență extremă

După ce au revenit la domiciliu, lucrurile au luat o turnură dramatică. În loc să se liniștească, bărbatul a devenit și mai agresiv. I-ar fi spus partenerei: „Știi că mă enervez când sunt gelos”, înainte de a începe să o lovească fără milă.

Potrivit anchetatorilor, victima a fost trântită la pământ, lovită de nenumărate ori, strangulată și amenințată cu moartea. Chiar și când femeia abia mai respira, agresorul ar fi continuat actele de violență, afirmând amenințător că o va ucide.

În timpul declarațiilor, anchetatorii au fost profund marcați de relatările femeii, care a povestit cum agresorul îi spunea batjocoritor: „Ți-am făcut eu machiaj”, referindu-se la vânătăile provocate.

Judecător: „A acționat din gelozie patologică”

Bărbatul a fost arestat, iar cazul a ajuns în fața instanței de la Liverpool Crown Court. Judecătorul a remarcat lipsa totală de remușcare și empatie față de victimă, descriind atacul drept o manifestare de „violență extremă și control coercitiv”.

Magistrații au apreciat că nu a fost vorba despre un moment de impuls, ci despre un comportament planificat, alimentat de gelozie patologică. Gravitatea rănilor și declarațiile victimei au contribuit la decizia rapidă de a dispune măsuri restrictive împotriva agresorului.