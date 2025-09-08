Ce au anunțat oamenii legii în acest caz?

Potrivit polițiștilor, agresiunea a avut loc după ce cei doi s-au întors acasă de la eveniment. Tânărul i-ar fi reproșat partenerei că a vorbit prea mult cu un alt invitat, iar după ce a consumat alcool, și-a pierdut cumpătul și a recurs la violență fizică.

Victima, speriată, a sunat inițial o prietenă, care a alertat imediat autoritățile prin apel la 112. Polițiștii sosiți la fața locului au emis un ordin de protecție provizoriu pe 5 zile și l-au reținut pe agresor pentru 24 de ore, sub acuzația de violență în familie.

Reprezentanții IPJ Alba subliniază importanța sesizării imediat a cazurilor de agresiune domestică pentru protecția victimelor și pentru luarea măsurilor legale împotriva agresorilor.