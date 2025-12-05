Printre jucătorii anchetați se numără Metehan Baltaci, legitimat la Galatasaray, și Mert Hakan Yandaş, fotbalist al Fenerbahçe, acesta din urmă suspectat că ar fi plasat pariuri pe diverse meciuri prin intermediul unei terțe persoane.​

Procurorii din Istanbul au precizat că 27 dintre fotbaliști sunt suspectați că au pariat chiar pe partidele propriului club. De asemenea, președinții a două cluburi din liga a treia au fost puși sub acuzare pentru tentativă de influențare a rezultatului unui meci direct disputat în sezonul 2023-2024.​

Valul de rețineri vine pe fondul unei investigații mai largi care, la începutul lunii noiembrie, a dus la arestarea a șase arbitri și a președintelui clubului Eyüpspor.

Federația turcă de fotbal a reacționat prin suspendarea a aproape 150 de arbitri judecați vinovați de implicare în pariuri pe meciuri, iar alți 25 de jucători din prima ligă și circa 1.000 din ligile inferioare au primit suspendări de până la douăsprezece luni.​

Astfel, scandalul lovește puternic fotbalul turc, chiar înaintea barajului cu România pentru Cupa Mondială, riscând să afecteze nu doar imaginea, ci și structura cluburilor de top din țară.