In primul rand, trebuie sa stii ca zatul de cafea este util pentru Schlumbergera doar in cantitati mici, asa ca mare atentie la acest aspect. Zatul contine putin azot, insa este putin acid, iar Craciunita cactus prefera solul acid, ceea ce il face util.

Conform expertilor, zatul ajuta Craciunita cactus sa creasca, ajuta la inflorire, iar sistemul radicular (radacinile) va fi mai puternic. Mai mult, zatul ajuta si la imbunatatirea structurii pamantului din ghiveci, dar in acelasi timp retine si apa ceea ce este benefic pentru planta.

Poate ca o sa fii tentat sau tentata sa pui zat la Craciunita cactus de fiecare data cand faci cafea, insa trebuie sa stii ca fertilizarea se poate face doar in anumite perioade. Este recomandat sa il utilizezi in timpul verii si primaverii, o data la 4-6 saptamani.

O prima metoda de fertilizare a Craciunitei cactus cu zat este sa amesteci 1-2 linguri cu zat impreuna cu putin pamant, iar apoi sa il presari pe solul din ghiveciul plantei. Practic, nutrientii din zat vor ajunge la radacini de fiecare data cand o sa uzi planta, scrie cumsa.ro.