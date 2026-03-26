Potrivit informațiilor oficiale transmise de Ministerul Apărării Naționale, aparatul de zbor fără pilot a pătruns în spațiul aerian național pe o distanță de aproximativ 4 kilometri, înainte de a se prăbuși la circa 2 kilometri de localitatea Parcheș, în afara zonei locuite.

”În jurul orei 01:00 a fost primit un apel prin care era semnalat faptul că în apropiere de localitatea Parcheş din judeţul Tulcea a fost observată o dronă care s-a prăbuşit în afara localităţi şi a generat un incendiu. Către locul evenimentului a fost direcţionat un echipaj de pompieri din cadrul Detaşamentului Tulcea cu o autospecială de stingere şi împreună cu forţe din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Inspectoratul de Poliţie judeţean Tulcea şi Poliţia de Frontieră, au identificat la aproximativ 2 km de satul Parcheş o zonă de vegetaţie arsă şi mai multe resturi provenite de la o dronă”, a transmis ISU Tulcea.

Martorii au filmat întreaga scenă, iar pe fundal se aud explozii repetate, urmate de o lumină intensă și un incendiu puternic după impact.

Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea, ca măsură de prevenție. Din fericire, nu au fost raportate victime sau pagube materiale în zone locuite.

Incidentul vine în contextul atacurilor continue din apropierea graniței României, în zona porturilor ucrainene de la Dunăre, unde infrastructura este frecvent vizată de armata rusă.

Imaginile apărute în spațiul public confirmă intensitatea incidentului și ridică din nou semne de întrebare privind riscurile generate de conflictul din proximitatea granițelor României.