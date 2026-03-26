UPDATE - Rubio crede că Rusia este concentrată pe războiul din Ucraina, nu pe sprijinirea Iranului

Secretarul de stat american Marco Rubio a estimat joi că Rusia se concentrează mai degrabă pe războiul său cu Ucraina decât pe susținerea Iranului în războiul pornit împotriva acestei țări de SUA și Israel, transmite Reuters.



Rubio a fost întrebat despre sprijinul Moscovei pentru Teheran în timp ce pleca de la Washington spre Franța, unde se va întâlni cu omologii săi din țările G7, pentru discuții care sunt așteptate să includă de asemenea războaiele din Ucraina și Iran.



Joi mai devreme, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a acuzat Rusia că furnizează Iranului informații care sunt folosite 'pentru a ucide americani' în Orientul Mijlociu, îndemnând Washingtonul să exercite mai multă presiune asupra Moscovei.



'Constatăm că Rusia ajută Iranul cu informații pentru a ținti americani, pentru a ucide americani, iar Rusia furnizează acum și drone Iranului, astfel încât să poată ataca țările vecine, precum și bazele militare americane', a susținut estona Kaja Kallas în fața presei.



'Dacă America vrea ca războiul din Orientul Mijlociu să înceteze, (...) ea trebuie să exercite o presiune asupra Rusiei astfel încât aceasta să nu poată ajuta Iranul în acest sens', a indicat șefa diplomației UE.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susține că Statele Unite ar lega oferirea unor garanții de securitate pentru Ucraina de o posibilă retragere a Kievului din regiunea Donbas, o condiție pe care o consideră „periculoasă” pentru stabilitatea țării și a Europei.

„Americanii sunt dispuşi să finalizeze aceste garanţii la nivel înalt odată ce Ucraina va fi gata să se retragă din Donbas”, a declarat Zelenski într-un interviu acordat agenției Reuters. Liderul ucrainean a recunoscut că înțelege „nuanțele” poziției americane, deși nu a participat direct la discuțiile trilaterale purtate de SUA, Rusia și Ucraina la Abu Dhabi și Geneva în acest an. Zelenski a subliniat că o asemenea retragere ar submina securitatea națională ucraineană și ar afecta echilibrul de securitate european. „Estul țării face parte din garanțiile noastre de securitate”, a avertizat el, adăugând că acordul cu Washingtonul privind aceste garanții nu este încă finalizat, deși ar fi fost aproape de încheiere.

UPDATE - Cel puțin trei morți și zeci de răniți în urma atacurilor rusești asupra Ucrainei, în ultimele 24 de ore

Cel puțin trei persoane au fost ucise și alte 39 rănite în atacurile lansate de Rusia asupra Ucrainei în ultimele 24 de ore, potrivit autorităților locale. Noaptea trecută, forțele ruse au trimis 153 de drone spre teritoriul ucrainean, dintre care apărarea antiaeriană a reușit să doboare 130.

Restul au lovit 11 zone diferite, iar resturile căzute au provocat pagube suplimentare în alte cinci locații.

Situația s-a agravat în cursul dimineții, după un nou atac asupra orașului Dnipro, actualizând bilanțul victimelor.

UPDATE - Kremlinul deschide ușa negocierilor cu SUA: discuțiile despre Ucraina pot fi reluate „oricând”

Rusia este pregătită pentru o nouă rundă de discuții cu Statele Unite privind încheierea războiului din Ucraina, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Acesta a precizat că negocierile ar putea fi reluate „imediat ce circumstanțele vor permite”. Oficialul rus a subliniat că există în continuare contacte între Moscova și Washington, iar partea rusă își menține deschiderea pentru dialog.

Peskov a respins ideea că escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu ar fi afectat interesul Rusiei pentru negocierile privind Ucraina. „Rămânem deschiși, suntem în contact cu americanii și contăm pe organizarea următoarei runde de discuții imediat ce circumstanțele o vor permite” „Aceasta este o invenție absolut falsă, care nu corespunde realității. În timpul rundelor de discuții trilaterale care au avut loc, s-au înregistrat unele progrese către o soluționare”

Totuși, el a recunoscut că există în continuare diferențe majore între părți, în special în ceea ce privește statutul teritoriilor disputate. Ultima rundă de discuții trilaterale a avut loc în februarie, înainte de izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu. O nouă întâlnire era programată pentru începutul lunii martie, la Abu Dhabi, însă a fost anulată din cauza escaladării tensiunilor din regiune.

UPDATE - The Washington Post: Pentagonul ia în considerare redirecţionarea ajutorului militar destinat Ucrainei către Orientul Mijlociu

Pentagonul analizează posibilitatea de a redirecţiona către Orientul Mijlociu armele destinate iniţial Ucrainei, în condiţiile în care războiul din Iran pune presiune asupra stocurilor unora dintre cele mai importante muniţii ale armatei americane, scrie joi cotidianul The Washington Post, citând trei persoane care cunosc această chestiune.

Armele care ar putea fi redirecţionate includ rachete de interceptare pentru apărarea aeriană achiziţionate printr-o iniţiativă NATO lansată anul trecut (PURL), în cadrul căreia ţările partenere cumpără arme americane pentru Kiev.

Deşi nu s-a luat încă o decizie finală cu privire la redirecţionarea echipamentului, această schimbare ar evidenţia compromisurile tot mai mari necesare pentru a susţine războiul SUA împotriva Iranului, pe măsură ce conflictul epuizează stocurile de muniţie esenţiale ale armatei.

Această măsură vine pe fondul intensificării operaţiunilor americane în regiune. Amiralul Brad Cooper, şeful Comandamentului Central care conduce forţele americane din Orientul Mijlociu (CENTCOM), a declarat miercuri că SUA au lovit peste 10.000 de ţinte în interiorul Iranului şi sunt pe cale să limiteze capacitatea Iranului de a-şi proiecta puterea în afara graniţelor sale.

Un purtător de cuvânt al Pentagonului a declarat pentru Washington Post că Departamentul Apărării „se va asigura că forţele SUA şi cele ale aliaţilor şi partenerilor au tot ce le trebuie pentru a lupta şi a câştiga” în Iran.

Ca răspuns la o întrebare referitoare la articolul din WP, un oficial NATO a declarat că membrii alianţei şi partenerii NATO continuă să contribuie la programul „Lista cerinţelor prioritare pentru Ucraina” (PURL), care finanţează furnizarea de arme americane către Kiev. „Echipamentele ajung continuu în Ucraina”, a asigurat oficialul. „Suma promisă pentru PURL până în prezent este de câteva miliarde de dolari americani şi ne aşteptăm ca alte contribuţii să urmeze”, a spus oficialul, citat de Reuters.

UPDATE - Zelenski propune o alianță cu țările din Golf pentru a reduce dependența Ucrainei de fondurile UE

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus, în discursul său din noaptea de miercuri spre joi, o alianță cu țările din Golful Persic, pe care Kievul le ajută să doboare drone iraniene, cu scopul de a reduce dependența Ucrainei de fondurile UE, care continuă să fie blocate de premierul ungar Viktor Orban, informează EFE.

”Vedem că suferim un blocaj în Europa și, cât timp acest risc continuă, trebuie să căutăm opțiuni suplimentare pentru a ne consolida. Orientul Mijlociu și Golful reprezintă, în opinia noastră, direcția corectă și oportunități serioase de a deveni mai puternici”, a declarat Zelenski în intervenția sa.

Liderul de la Kiev a subliniat anterior, în același discurs, interesul arătat de țările din regiune care sunt atacate de Iran pentru a valorifica expertiza Ucrainei în apărarea aeriană antidrone.

”Observăm că Shahed nu sunt singurele drone folosite în Orientul Mijlociu și în regiunea Golfului”, a declarat Zelenski, care a menționat că există” dovezi tot mai mari ale utilizării de drone de tip FPV.

UPDATE - O zonă industrială de lângă una dintre cele mai mari rafinării, avariată de drone ucrainene

O zonă industrială de lângă una dintre cele mai mari rafinării din Rusia a fost avariată într-un atac ucrainean cu dronă, a declarat joi un oficial rus, citat de Reuters.

Cel puțin 40% din capacitatea de export de petrol a Rusiei este oprită după atacuri ucrainene cu drone, un atac asupra unei conducte majore și capturarea unor petroliere, a relatat miercuri agenția de știri britanică.

Peste 20 de drone au fost doborâte deasupra regiunii nordice Leningrad, potrivit guvernatorului Aleksandr Drozdenko.

”Atacul este respins deasupra districtului Kiriși. Există pagube în zona industrială”, a postat Drozdenko pe Telegram.

Atacuri mortale în Harkov și în apropierea graniței

Procurorii din regiunea Harkov au anunțat joi dimineață că o femeie rănită într-un atac asupra orașului a murit la spital din cauza leziunilor suferite. În total, nouă persoane au fost rănite în urma loviturilor care au vizat două cartiere ale orașului, situat la aproximativ 30 de kilometri de granița cu Rusia și frecvent atacat de forțele ruse.

Autoritățile au precizat că o altă persoană, un bărbat aflat în mașina sa, a fost ucisă într-un district mai apropiat de graniță, în urma unui atac cu dronă.

Pagube la portul Izmail, pe Dunăre

Oficiali locali din portul Izmail, în sud-vestul Ucrainei, au declarat că orașul a fost atacat, iar instalațiile portuare și infrastructura energetică au suferit avarii. Portul Izmail este un punct strategic pentru exporturile ucrainene pe Dunăre, fiind vizat în mod repetat de atacuri rusești.

Victime și în regiunea rusă Belgorod

De cealaltă parte a frontierei, guvernatorul regiunii Belgorod, Veaceslav Gladkov, a anunțat că drone ucrainene au ucis un tânăr de 18 ani aflat pe o motocicletă într-un sat de lângă graniță și o femeie aflată în mașina ei în orașul Graivoron. Regiunea Belgorod este frecvent vizată de atacuri în contextul conflictului dintre Kiev și Moscova, aflat în al patrulea an.

Drone interceptate în apropiere de Moscova

La Moscova, primarul Serghei Sobyanin a declarat că 17 drone ucrainene au fost interceptate și distruse miercuri în timp ce se îndreptau spre capitală. Astfel de incidente sunt raportate frecvent, numărul dronelor variind de la o zi la alta.