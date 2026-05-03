Bărbat mort de doi ani, amendat pentru lipsa rovinietei. Caz incredibil pe masa judecătorilor din Constanța

Sursă: Realitatea.net

Un caz neobișnuit a ajuns pe masa judecătorilor de la Judecătoria Constanța, după ce un bărbat decedat de aproape doi ani a fost amendat pentru lipsa rovinietei. Sancțiunea, în valoare de 275 de lei, a fost aplicată de CNAIR, deși, potrivit certificatului de deces, persoana murise încă din septembrie 2023.

Situația a fost contestată în instanță de moștenitorii acestuia, care au arătat că nu doar că bărbatul nu mai era în viață la momentul presupusei contravenții, dar și mașina fusese vândută cu un an înainte. Judecătorii au analizat cazul și au decis anularea procesului-verbal, considerând că sancțiunea a fost aplicată fără temei.

În motivarea deciziei, instanța a arătat că persoana amendată nu avea capacitate juridică la momentul constatării faptei și, în mod evident, nu putea fi autorul acesteia. Magistrații au subliniat și faptul că simpla consultare a bazei de date nu justifică emiterea unei sancțiuni pe numele unei persoane decedate, mai ales în condițiile în care evidențele ar fi trebuit să reflecte situația reală.

CNAIR a încercat să blocheze procesul

Pe parcursul procesului, reprezentanții CNAIR au invocat mai multe excepții, inclusiv tardivitatea plângerii și lipsa calității procesuale a moștenitorilor. Toate aceste argumente au fost respinse de instanță, care a considerat că, în lipsa unei astfel de posibilități de contestare, actul sancționator ar rămâne în vigoare fără a putea fi atacat, ceea ce ar reprezenta un „nonsens juridic”, conform presei locale.

Hotărârea a fost pronunțată în primă instanță și poate fi atacată în apel în termen de 30 de zile. Dacă acest lucru se va întâmpla, dosarul va ajunge la Tribunalul Constanța, care va da o decizie definitivă. Până atunci, cazul rămâne un exemplu rar întâlnit, care ridică semne de întrebare legate de modul în care sunt gestionate și actualizate bazele de date oficiale.