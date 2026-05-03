Alertă RO-Alert în Târgu Mureș: ursoaică cu pui, văzută pe o stradă din oraș
Ursoaică cu pui în Mureș
Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert în Târgu Mureș, după ce o ursoaică însoțită de un pui a fost observată în intravilanul orașului, în cartierul Mureșeni.
Prezența animalelor sălbatice într-o zonă locuită a pus în alertă atât forțele de intervenție, cât și locuitorii din zonă. Potrivit informațiilor transmise, ursoaica și puiul au fost reperați în zona străzii Hunedoarei. Forțele de ordine sunt deja mobilizate și patrulează în zonă pentru a monitoriza deplasarea animalelor și pentru a preveni orice incident.
Recomandările autorităților pentru populație
Autoritățile le cer oamenilor să respecte cu strictețe măsurile de siguranță:
să evite deplasările în zona indicată și pe străzile adiacente
să rămână în locuințe până la noi informații
să nu încerce să se apropie de animale, să le fotografieze sau să le hrănească
De asemenea, proprietarii de animale sunt sfătuiți să le protejeze, fără a se expune pericolului. Specialiștii atrag atenția că o ursoaică însoțită de pui este extrem de protectoare și poate deveni agresivă în orice moment. Situația este monitorizată în timp real, iar autoritățile vor reveni cu informații pe măsură ce intervenția evoluează.
