Un bărbat a murit, după ce a fost lovit de un acoperiș prăbușit în Vaslui - VIDEO
Acoperiș căzut în Huși
Un bărbat a murit, duminică, după ce a fost lovită de mai multe elemente de acoperiș prăbușite, în municipiul Huși, județul Vaslui.
UPDATE
ISU Vaslui a transmis că bărbatul a fost declarat decedat în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de echipajele medicale.
Incidentul s-a produs pe strada Aleea Stadionului, acolo unde aproximativ 150 de metri pătrați de acoperiș au fost smulși de vânt și s-au prăbușit peste victimă.
În urma evenimentului, mai multe autoturisme parcate în zonă au suferit avarii.
ȘTIRE INIȚIALĂ
Echipaje de urgență au intervenit de îndată la fața locului, unde victima a fost găsită în stare critică. Paramedicii efectuează manevre de resuscitare, potrivit primelor informații.
Circumstanțele în care elementele de acoperiș s-au desprins nu sunt încă clare. Autoritățile au delimitat zona și cercetează cazul.
Situația este în continuă monitorizare, iar detalii suplimentare urmează să fie comunicate după finalizarea intervenției.
