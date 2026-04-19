Descoperire șocantă: substanță toxică într-un produs pentru copii

Autoritățile din Austria au emis o alertă de siguranță alimentară după ce într-un borcan de hrană pentru bebeluși produs de HiPP a fost identificată o substanță toxică, folosită ca otravă pentru șobolani.

Incidentul a fost confirmat de poliția din landul Burgenland, după ce un client a raportat produsul suspect. Testele de laborator au confirmat prezența toxinei într-un borcan de 190 de grame, din sortimentul „morcovi și cartofi”.

Retragere masivă din magazinele SPAR

Ca măsură de precauție, lanțul de supermarketuri SPAR a retras produsul din aproximativ 1.500 de magazine din Austria.

Decizia vine în contextul unor suspiciuni serioase privind siguranța alimentară, iar consumatorii sunt sfătuiți să nu utilizeze produsele achiziționate.

Suspiciuni de contaminare intenționată

Reprezentanții HiPP au transmis că nu pot exclude varianta unei contaminări deliberate. Există indicii că borcanele ar fi fost manipulate după ce au intrat în circuitul de distribuție.

Autoritățile iau în calcul o posibilă intervenție criminală externă, care ar fi afectat lanțul de aprovizionare din Austria.

Semnele care pot indica un produs contaminat

Poliția a oferit câteva indicii pentru identificarea borcanelor suspecte:

prezența unui autocolant cu cerc roșu pe partea inferioară

capac deschis, deteriorat sau lipsa sigiliului de siguranță

miros neobișnuit

Consumatorii care observă astfel de semne sunt sfătuiți să nu consume produsul.

Cazuri similare investigate în Europa Centrală

Testele efectuate pe produse similare, confiscate în Cehia și Slovacia, au indicat de asemenea prezența unor substanțe toxice. Informațiile au fost transmise autorităților austriece în urma unor investigații inițiate în Germania.

Recomandări pentru consumatori

Atât SPAR, cât și HiPP recomandă:

evitarea consumului produselor suspecte

returnarea borcanelor în magazine, unde vor fi rambursate integral

spălarea mâinilor în cazul contactului cu produsul

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească exact cum a fost posibilă contaminarea unor produse destinate celor mai vulnerabili consumatori - bebelușii.