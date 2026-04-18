Polițistă din Târgu Ocna, în centrul unui scandal după imagini virale

O agentă de poliție din Târgu Ocna este vizată de o anchetă internă, după ce o intervenție în trafic a fost filmată și distribuită pe rețelele sociale. Cazul a stârnit reacții puternice în mediul online, după ce șoferul implicat a susținut că a fost sancționat pe nedrept.

Verificările sunt efectuate de Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, prin Biroul Control Intern.

Incidentul, surprins de camera de bord

Totul s-a petrecut pe DN 12A, unde polițista a oprit în trafic un bărbat în vârstă de 46 de ani, din Moinești. Agentul l-a acuzat că ar fi trecut pe culoarea galbenă a semaforului, însă imaginile înregistrate de camera de bord ar arăta contrariul, respectiv că șoferul ar fi circulat regulamentar.

Discuția dintre cei doi a degenerat, iar polițista, vizibil iritată, a decis să aplice o sancțiune. Inițial, aceasta ar fi intenționat să dea doar un avertisment, însă și-ar fi schimbat decizia în urma schimbului de replici.

Amendă contestată

Șoferul a anunțat că va contesta sancțiunea în instanță, iar clipul video publicat ulterior a devenit viral, fiind intens dezbătut în spațiul public. Numeroși internauți, dar și persoane cu experiență în domeniu, au comentat modul în care a fost gestionată situația.

Poziția oficială a IPJ Bacău

Reprezentanții Inspectoratul de Poliție Județean Bacău au transmis că sancțiunea a fost aplicată conform legislației rutiere, în baza constatărilor directe ale agentului.

Totodată, instituția a precizat că procesul-verbal de contravenție beneficiază de prezumția de legalitate și poate fi contestat în instanță, unde probele pot schimba situația de fapt.

În paralel, conducerea IPJ Bacău a dispus o anchetă internă pentru a analiza comportamentul polițistei. În funcție de concluziile acesteia, vor fi luate măsurile legale care se impun.