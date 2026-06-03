România renunță la blindatele produse în țară! Guvernul a semnat contracte de 5,7 miliarde de euro cu Rheinmetall

Sursă: Realitatea PLUS

Rheinmetall a anunțat că a semnat contracte de 5,7 miliarde de euro cu România, prin preogramul SAFE, pachet despre care compania spune că este cel mai mare din istoria sa recentă! Totul, în timp ce Ministerul Apărării a renunțat să mai semneze contractul pentru transportatoarele Piranha 5, care puteau fi produse integral în țara noastră. În cazul Rheinmetall, doar jumătate din producție va avea loc în țara noastră și în loc de Piranha 5 va fi livrat alt tip de mașini de luptă.

Industria de apărare din România primește o lovitură dură de la guvernanți după ce, din programul SAFE, singurul proiect care era realizat 100% în România a fost exclus, iar miliardele vor merge din nou în străinătate, către compania Rheinmetall.



Ministerul Apărării nu a mai semnat contractul pentru 139 de transportatoare blindate Pirahna 5 pentru că oferta trimisă de producător ar fi fost de 2,5 ori mai mare. Astfel, cei 831 de milioane de euro pentru această achiziție au fost redirecționați către Rheinmetall, pentru alt tip de vehicul, KF-41 Lynx.



România va cumpăra prin achiziție directă de la Rheinmetall 298 de mașini de luptă pentru infanterie pe șenile, 11 sisteme de apărare antiaeriană și muniție de 35 de mm. În total, contractele valorează 5,7 miliarde de euro, iar germanii le-au descris drept „cel mai mare pachet de contracte internaționale din istoria recentă a companiei”. Livrările de echipamente ar urma să înceapă abia în 2028 și să fie finalizate până în 2030. Jumătate din producție va avea loc în România.



Blindatele Piranha 5 sunt proiectate și dezvoltate de o companie americană și puteau fi produse chiar la noi în țară, la București.



"Piranha 5 este cel mai nou mijloc de luptă care se află în dotarea Armatei României.



Oferă o mobilitate mult mai mare. Pe lângă asta avem o putere de foc mai mare și bineînțeles am ajuns în era digitalizării. Tot ceea ce însemnă acțiune militară în teren o avem în același cadru digitalizat pe transportoarele Piranha", a explicat un militar.



Specificațiile Piranha 5 sunt impresionante. Mașina de luptă are 30 de tone, poate transporta 3 membri ai echipajului şi 8 soldaţi și poate rula cu o viteză maximă de 100 de km/h, cu o autonomie de 1.000 de km.