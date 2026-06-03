Ultimul tren pentru PNRR: România are doar 3 luni să salveze 9 miliarde de euro și creșterea economică din 2026

Sursă: realitatea.net

Investițiile totale ale României au scăzut la 31 de miliarde de lei în primele patru luni, înregistrând un minus de 4,3% comparativ cu perioada similară din 2025. Analiza datelor arată o discrepanță majoră în modul în care au fost alocați banii, performanța fiind complet diferită între fondurile europene și sursele interne.

România se află într-un moment de cotitură economică: deși pe hârtie investițiile par să se mențină pe o linie de plutire, motoarele interne sunt aproape blocate. În primele patru luni ale anului curent, totalul investițiilor publice (finanțate atât de la buget, cât și din surse externe) a atins 31 de miliarde de lei (5,9 miliarde de euro). Suma reprezintă o contracție de 4,3% față de cele 32,2 miliarde de lei (6,2 miliarde de euro) înregistrate în aceeași perioadă din 2025. Această scădere ascunde însă o realitate profund dezechilibrată între banii de la București și cei de la Bruxelles.

Bugetul național a strâns cureaua: Scădere la jumătate pentru cheltuielile de capital

Prăbușirea cea mai severă se înregistrează la nivelul cheltuielilor de capital (investițiile finanțate direct din bugetul de stat). În primele patru luni, acestea au însumat doar 7,6 miliarde de lei (1,46 miliarde de euro), comparativ cu cele 14,9 miliarde de lei (2,8 miliarde de euro) raportate în intervalul similar din 2025.

Vorbim despre o tăiere drastică, de ordinul a 7,3 miliarde de lei (1,4 miliarde de euro), ceea ce înseamnă o prăbușire de 49,2% de la an la an . Din perspectivă istorică, situația nu este complet iremediabilă: și în 2025 primele luni au debutat cu corecții severe (minus 49% în ianuarie, recuperate treptat până la un plus de 2,3% în decembrie).

Fondurile structurale țin economia pe linia de plutire

În contrapondere cu banii de la buget, segmentul fondurilor europene (care include la comun fondurile structurale, plățile directe pentru agricultură și sumele din PNRR) a înregistrat o dinamică pozitivă. Acestea au urcat la 23,4 miliarde de lei (4,5 miliarde de euro), marcând o creștere de 32% (plus 6 miliarde de lei / 1,1 miliarde de euro) față de primele patru luni din 2025.

Totuși, acest avans substanțial nu a putut compensa integral colapsul investițiilor de capital interne, lăsând bilanțul total pe minus. Dacă pentru fondurile structurale aferente exercițiului 2021–2027 calendarul de tragere permite cheltuirea banilor până în 2029, marea problemă o reprezintă PNRR, unde timpul a expirat.

„Îngrășarea porcului în Ajun”: România trebuie să absoarbă 9,3 miliarde de euro în 120 de zile

Programul PNRR se încheie definitiv la 31 august 2026. Alocarea totală renegociată a României este de 21,4 miliarde de euro (13,6 miliarde euro sub formă de granturi și 7,8 miliarde euro ca împrumuturi).

Bilanțul absorbției până la data de 30 aprilie se prezintă astfel:

Până la finalul anului trecut: fuseseră atrași 6,4 miliarde de euro din granturi (48%) și 3,3 miliarde de euro din credite (42%).

În perioada ianuarie–aprilie curent: execuția bugetară indică o infuzie de încă 2,4 miliarde de euro (1,6 miliarde din granturi și 800 de milioane din împrumuturi).

Total absorbit: 12,1 miliarde de euro.

Miza momentului: În intervalul mai–august, România este obligată să atragă restul de 9,3 miliarde de euro (5,6 miliarde euro pe componenta nerambursabilă și 3,7 miliarde euro din credite) pentru a nu pierde definitiv banii. Practic, autoritățile trebuie să absoarbă în doar patru luni o sumă aproape egală cu cea realizată în ultimii șase ani.

Deficitul a scăzut, dar cu costuri uriașe pe termen lung

Această cursă contra cronometru nu este doar o ambiție politică de a muta modelul economic spre investiții, ci o necesitate vitală de supraviețuire bugetară. Legea Bugetului de Stat se bazează masiv pe acești bani, mizând pe venituri de 20 de miliarde de euro de la UE (11 miliarde din PNRR și 9 miliarde din fonduri structurale).

Anterior, România a redus alocarea inițială de aproape 30 de miliarde de euro la 21,4 miliarde, tocmai din cauza incapacității administrative de implementare. Mai mult, în încercarea de a reduce deficitul bugetar – obiectiv atins prin scăderea acestuia de la 9,3% la 7,6% din PIB în anul precedent – Guvernul a sistat temporar tragerile din componenta de împrumuturi PNRR.

Această strategie de ajustare fiscală a lăsat însă în urmă o anomalie economică: statul a renunțat la credite europene avantajoase, cu dobânzi de doar 2%, preferând în schimb să finanțeze cheltuielile direct de pe piețele financiare, unde se împrumută la costuri mult mai mari, cu dobânzi cuprinse între 6% și 7%.

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