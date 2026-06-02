Rectorul Universității de Educație Fizică susține că n-a vorbit niciodată cu generalul Vlad Gheorghiță. Cine a solicitat suplimentarea locurilor bugetate?
Facultatea de Educație Fizică și Sport
Rectorul Universității Naționale de Educație Fizică și Sport București susține că n-a discutat niciodată cu generalul Vlad Gheorghiță, pe care DNA îl acuză că ar fi intervenit pentru suplimentarea unor locuri bugetate. Marius Stoica a precizat, pentru Știrile TVR, că el a solicitat suplimentarea numărului de locuri, iar aprobarea a dat-o ministrul Apărării de la acea vreme.
Rectorul Marius Stoica a explicat că Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul UNEFS este una dintre instituțiile universitare care au, în fiecare an, locuri speciale pentru absolvenții liceelor militare sau pentru cei care aleg să urmeze o carieră militară.
Din acest motiv, la sesiunea de anul trecut, ca urmare a numărului foarte mare de candidați pe loc, Stoica a fost cel care a solicitat suplimentarea locurilor bugetate de stat, potrivit TVR.
„Eu am făcut acest lucru (solicitare suplimentare) chiar în timpul sesiunii în care, după prima probă practică, (...) am avut un număr de 589 de candidați pe 168 de locuri. Nimeni nu s-a așteptat (...) și am vrut să îi ajutăm să putem să creștem cifra și am făcut o solicitare suplimentară prevăzută de lege, în termene, asta se poate verifica, cu aprobarea Consiliului de Administrație, deci nu am făcut-o eu personal, cu 50 de locuri. Iar ministerul, prin semnătura domnului ministru, ne-au suplimentat cu 20 de locuri pentru programul de licență.”
Rectorul UNEFS a mai precizat că, în momentul în care a făcut cererea, nu avea de unde să știe că pe acestea se vor califica candidați din partea MApN.
„Am primit aceste 20 de locuri, puteau pe clasament să nu fie niciunul de la MApN. Eu nu am stat de vorbă niciodată cu acest domn general, eu am ținut legătura numai cu o persoană desemnată oficial, sub semnătură de dumnealor, privind această legătură între Ministerul Apărării Naționale și Universitate.”
