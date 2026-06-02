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Incendiu în Capitală. O casă din lemn a ars în întregime. 6 autospeciale de stingere, prezente la fața locului - FOTO
2 iun. 2026, 21:46
Actualizat: 2 iun. 2026, 22:05
Incendiu în Sectorul 2
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea.net
Un incendiu puternic a izbucnit marți seară în Sectorul 2 din București, mistuind în totalitate o construcție din lemn.
Flăcările au cuprins rapid întreaga clădire de tip parter, distrugând aproximativ 120 de metri pătrați. La fața locului au intervenit șase autospeciale de stingere, iar pompierii au reușit să localizeze și să lichideze incendiul.
Conform grupului Info Trafic București și Ilfov, mai multe străzi din zona Baicului sunt blocate.
Cauza izbucnirii focului nu a fost făcută publică deocamdată. Nu au fost raportate victime.
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