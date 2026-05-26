Sursă: Realitatea.Net

Coaliția europeană pentru înarmarea Kievului este în pragul colapsului: numărul statelor finanțatoare s-a înjumătățit, scăzând de la 18 la doar nouă țări. Președintele ceh Petr Pavel avertizează că inițiativa de achiziționare a muniției pentru Ucraina este grav afectată după ce premierul prorus Andrej Babiš a preluat puterea la Praga.

Prăbușirea sprijinului financiar pentru proiectul strategic de aprovizionare a Ucrainei pune sub semnul întrebării viitorul unei inițiative globale lansate de fostul cabinet de la Praga și susținută puternic de președintele Petr Pavel, fost înalt comandant NATO. Totuși, blocajul financiar vine într-un moment în care dinamica de pe front s-a schimbat radical. Dacă în primele etape ale conflictului Ucraina domina prin puterea de foc a artileriei clasice – depășind capacitatea Rusiei de câteva ori, iar în momentele critice chiar și de cinci până la zece ori –, astăzi ecuația arată altfel. Dronele au preluat controlul ostilităților pe linia frontului și în adâncime, sector în care Kievul deține un avantaj tehnologic clar.

Bilanțul Pragăi și mutarea discuțiilor la Summitul NATO de la Ankara

Din 2024 și până în prezent, Republica Cehă a coordonat livrarea istorică a peste 4 milioane de proiectile de artilerie de calibru mare. În ciuda succesului logistic, criza actuală de finanțare îl determină pe președintele Petr Pavel să ceară ca soarta acestui program să devină o temă prioritară pe agenda summitului NATO care va avea loc în luna iulie la Ankara.

Deși Pavel a evitat să nominalizeze oficial statele care au tăiat fondurile, surse militare occidentale de rang înalt au confirmat pentru Financial Times că nucleul dur al proiectului – format din Germania și o parte din țările scandinave – rămâne activ. Totuși, aceleași surse avertizează asupra unui blocaj moral și politic: mai mulți aliați consideră absurd să finanțeze un mecanism guvernamental care nu mai beneficiază nici măcar de susținerea politică a noii puteri executive de la Praga.

Strategia lui Andrej Babiš și rolul din umbră al gigantului Czechoslovak Group

În perioada electorală, premierul Andrej Babiš a marșat pe promisiunea fermă că banii cetățenilor cehi nu vor mai fi folosiți pentru înarmarea Ucrainei. În realitate, rolul Pragăi nu era de finanțator direct, ci de intermediar global și organizator al achizițiilor din state terțe. Pilonul tehnic al acestor operațiuni secrete este reprezentat de Czechoslovak Group (CSG), unul dintre titanii industriei europene de apărare. Compania condusă de magnatul Michal Strnad a gestionat contractele în numele statului profitând de conexiunile logistice și militare stabilite încă din perioada blocului sovietic.

Probleme juridice la Praga și soluțiile de avarie ale industriei de apărare