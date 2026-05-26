Accident grav la „Zidul Morții” din Suceava. Un șofer a ajuns la spital după impactul violent cu parapetul de protecție
Un nou accident rutier s-a produs în zona cunoscută drept „Zidul Morții”, la Șcheia, pe centura de ocolire a municipiului Suceava. Un șofer a fost transportat la spital după ce a pierdut controlul mașinii și s-a izbit violent de parapetul de protecție aflat la intrarea în municipiu.
Accident rutier la Suceava
Potrivit primelor informații, bărbatul circula pe DN17, din direcția Gura Humorului către Suceava, iar din cauze care urmează să fie stabilite de anchetatori, autoturismul a ieșit de pe traiectorie și s-a oprit în structura de protecție din jurul zonei periculoase cunoscute de localnici drept „Zidul Morții”.
Impactul a fost extrem de puternic, iar echipajele de intervenție sosite la fața locului au fost nevoite să îl extragă pe șofer din autoturismul grav avariat.
Victima a primit îngrijiri medicale de urgență și a fost transportată la spital pentru investigații și tratament de specialitate.
Potrivit unor surse din anchetă, polițiștii iau în calcul mai multe ipoteze privind producerea accidentului, inclusiv posibilitatea unui gest intenționat. Deocamdată, circumstanțele exacte nu au fost stabilite oficial.
Un detaliu care a atras atenția anchetatorilor este faptul că vitezometrul mașinii s-ar fi oprit la aproximativ 100 km/h în momentul impactului.
Zona în care s-a produs accidentul este cunoscută pentru numărul mare de incidente rutiere, iar traficul a fost afectat pe durata intervenției echipajelor de salvare și a cercetărilor efectuate de polițiști.
O anchetă este în desfășurare pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul și dacă au existat factori suplimentari care au contribuit la pierderea controlului asupra autoturismului.
