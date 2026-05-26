Luis Lazarus acuză un plan secret care îi leagă pe Nicușor Dan, Traian Băsescu, Eugen Tomac și Sebastian Ghiță

Sursă: Realitatea.Net

Într-o intervenție explozivă în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel”, europarlamentarul Luis Lazarus a lansat o serie de acuzații dure la adresa liderilor politici, susținând că actuala configurație de pe scena publică este rezultatul unor infiltrări coordonate de „sistem” încă din perioada studenției. Lazarus a pus sub semnul întrebării ascensiunea liderului PMP, Eugen Tomac, și a schițat scenariul unei posibile conspirații de amploare în care apar numele lui Traian Băsescu, Nicușor Dan și Sebastian Ghiță.

„Sistemul îți infiltrează oamenii încă din studenție”

Luis Lazarus și-a început discursul explicând cum funcționează mecanismele nevăzute ale politicii românești, oferind exemple din propria experiență din perioada în care coordona mișcările studențești.

„Aș putea să vă sugerez că în spatele lui este sistemul? Despre asta este vorba. El a devenit omul lui Băsescu. Cum a ajuns omul lui Băsescu? Păi, a fost adus în PDL... Vezi, eu aveam pe lângă mine studenți care erau oamenii partidelor. De pildă, Gușoi era în echipele mele și era al liberalilor. Ăsta, cum îl cheamă, Bănicioiu, era în echipele mele și era al pesediștilor. Și tot așa, lista ar putea continua. Toți ăștia îmi infiltrau mișcarea la vremea aceea. Dar eu nu eram atent la ei, pentru că ei nu controlau nimic, eu controlam.”

Europarlamentarul a subliniat că marea problemă este modul în care acționează sistemul, plasându-și pionii timpurii. El a oferit ca exemplu cazul liderului PMP: „Cum ajunge Eugen Tomac să intre la Facultatea de Istorie în 1999, iar peste o lună să fie în biroul lui Radu Vasile? Asta da, este o chestie! Bun, dacă aș chema acum studenții de la Istorie, colegii mei de atunci, ei o să-mi spună: „Băi, noi nu-l cunoaștem pe ăsta. Nu știm când a făcut facultatea. Păi, nu era cu noi, n-a fost în garda veche la greve și la lupte pentru România Mare, pentru drepturi.” ”

Acuzații în Parlamentul European: „Noi finanțăm Moldova ca proștii și ne ascundem”

Trecând la activitatea politică externă și la dosarul unificării, Lazarus l-a criticat dur pe Tomac pentru poziția sa din legislativul european și a cerut o abordare mult mai asumată a României în raport cu Republica Moldova și teritoriile istorice.

„Ce a făcut? Un scandal din această acțiune cu „Basarabia, România, nu știu ce”. A făcut și o lucrare de licență, el fiind născut în spațiul ex-sovietic, mai exact în Ucraina. El de ce nu vine în Parlamentul European să le dea peste ochi ălora și să spună că Basarabia e România și că Bucovina de Nord e România? Pe mine nu mă interesează cine sub influența cui este – că Ucraina e sub influența Bruxelles-ului sau a administrației Biden, ori că Moldova a fost sub ruși. Pe mine mă interesează că Basarabia e România și că Bucovina de Nord e România! Are el vreun articol în statutul PMP prin care să arate că militează pentru România Mare?”

Lazarus a continuat cu o critică aspră la adresa modului în care statul român oferă sprijin financiar Chișinăului fără a-și impune autoritatea:

„N-a fost împreună cu mine când am spus că Moldova nu are nevoie să intre în UE de una singură, iar Uniunea să dea două miliarde de euro – și din banii noștri, normal – în Moldova? Iar noi să le dăm energie ieftină, gratis și atâtea ajutoare? Totul doar ca să-i țină în funcție banii care vin prin ONG-uri și finanțări. Noi îi finanțăm ca proștii și ne ascundem. De ce? Pentru că nu vrem să afle românii că dăm bani în Moldova. Păi, Moldova este a noastră! Dacă este a noastră, să ne asumăm treaba asta, să o finanțăm ca atare, ca să fim mai mulți și mai puternici. Dar dacă luăm Moldova, trebuie să luăm și Ucraina, că și Bucovina este tot a noastră.”

Europarlamentarul a concluzionat tăios că, din punct de vedere politic, Tomac nu s-a remarcat cu nimic relevant pentru România la Bruxelles, în afară de o petiție legată de Schengen împotriva Austriei, amintind totodată că acesta s-a mutat în grupul politic Renew.

„Să fie oare o conspirație?” Legătura dintre Nicușor Dan, Sebastian Ghiță și Maia Sandu

În ultima parte a intervenției sale, Luis Lazarus a unit mai multe evenimente politice recente, sugerând că asistăm la un plan bine pus la punct în spatele culiselor, strâns legat de voturile din diaspora și de mișcările liderilor de la București și Chișinău.

„Sunt niște lucruri care mi se leagă în cap. Ai văzut mesajul de săptămâna trecută al lui Sebastian Ghiță? Cu Moldova, cu Maia Sandu, cu Nicușor Dan, cu unirea dintre România și Moldova. Acum vine domnul Nicușor Dan și vrea să-l propună pe domnul Tomac prim-ministru. Și tot astăzi aflăm că Maia Sandu îi redă cetățenia lui Traian Băsescu. Adică, totuși, și domnul Ghiță are o legătură cu Băsescu, să nu uităm. Să fie oare o conspirație? Ce se pregătește? Mărturisirea Elenei Udrea... Nu uita că inițial ea a fost șefă la partid, abia apoi a venit domnul Tomac. De ce se leagă niște lucruri?”

Lazarus a atras atenția și asupra strategiei electorale din spatele succesului actualului primar al Capitalei, Nicușor Dan, punând sub semnul întrebării logistica din spatele unor evenimente masive dedicate diasporei:

„Să nu uităm că Nicușor Dan a obținut un număr foarte mare de voturi de la moldoveni. Au organizat o acțiune pe care s-au cheltuit miliarde în România în 2024, cu maximum două luni înainte de alegeri, prin martie-aprilie. I-au adus de peste tot, i-au cazat, le-au dat de băut, de mâncat, au făcut nu știu ce conferință... în jur de 1.200-1.500 de oameni. Printre ei, mai bine de 700-800 erau moldoveni. Adică, din toată diaspora românească tu aduni 700-800 de oameni, și numai din Moldova mai aduci încă pe atât! Deci intenția a fost clară. Ai văzut ieri contractul anunțat de Administrația Prezidențială?”, a încheiat Luis Lazarus, lăsând deschisă întrebarea legată de jocurile de culise din jurul Cotrocenilor.