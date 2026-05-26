Accident în București între două mașini și o motocicletă. Un tânăr de 24 de ani a ajuns la spital

Un accident rutier s-a produs marți seară în București, la intersecția dintre strada Chezășiei și Șoseaua Gării Cățelu, unde două autoturisme și o motocicletă au fost implicate într-o coliziune.

Ce au anunțat oamenii legii?

Potrivit informațiilor transmise de Brigada Rutieră a Capitalei, incidentul a fost semnalat printr-un apel la 112 în jurul orei 19:05. Polițiștii ajunși la fața locului au confirmat producerea accidentului și au început verificările pentru stabilirea circumstanțelor exacte.

În urma impactului, motociclistul, un tânăr în vârstă de 24 de ani, a fost rănit. Acesta a primit îngrijiri medicale la fața locului, după care a fost transportat la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

Autoritățile au precizat că toți șoferii implicați în accident au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative, nefiind detectat consum de alcool.

Traficul în zonă s-a desfășurat cu dificultate pentru o perioadă, până la finalizarea intervenției echipajelor și a cercetărilor preliminare.

Polițiștii Brigăzii Rutiere continuă ancheta pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul din sectorul estic al Capitalei.