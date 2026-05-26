Bogdan Alexandru Sticlosu, numit de Senat în fruntea ANI pentru următorii 4 ani

Senatul României a votat numirea lui Bogdan Alexandru Sticlosu în funcția de președinte al Agenției Naționale de Integritate (ANI), pentru un mandat de patru ani. Decizia a fost adoptată marți în plen, cu o majoritate clară de voturi.

Potrivit rezultatului oficial, candidatura lui Bogdan Alexandru Sticlosu a primit 69 de voturi „pentru”, în timp ce 6 senatori au votat „împotrivă”, iar 26 s-au abținut.

Numirea vine după validarea examenului pentru ocuparea funcției de conducere a ANI de către Consiliul Național de Integritate (CNI), instituția care a transmis Senatului hotărârea oficială privind rezultatul procedurii de selecție.

Comisia juridică a Senatului a analizat documentele și a constatat că procedura s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Legii nr. 144/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate.

În urma examenului organizat pentru ocuparea postului, Bogdan Alexandru Sticlosu a fost declarat admis, iar Consiliul Național de Integritate a propus oficial numirea acestuia în funcția de președinte al ANI.

Mandatul noului șef al Agenției Naționale de Integritate va avea o durată de patru ani.

ANI este una dintre instituțiile-cheie în verificarea averilor, conflictelor de interese și incompatibilităților în cazul persoanelor care ocupă funcții publice în România. Instituția are un rol important în asigurarea transparenței și integrității în administrația publică.