Tanczos Barna cere Uniunii Europene sprijin urgent pentru fermieri. ”România aşteaptă un buget pentru agricultură mai consistent”

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a declarat, marți, că România aşteaptă sprijin imediat şi un buget pentru agricultură mai consistent pe termen lung din partea Uniunii Europene. Oficialul a cerut în cadrul reuniunii Consiliului Agricultură şi Pescuit, măsuri şi resurse imediate din rezerva agricolă a UE pentru gestionarea situaţiilor de criză care afectează agricultura şi pentru sprijinirea fermierilor.

”Împreună cu alte 15 state membre ale UE, România a transmis astăzi clar că, în viitorul buget multianual al Uniunii Europene, aşteaptă alocări mai mari decât cele propuse pentru agricultură şi coeziune”, declară ministrul interimar al Agriculturii, într-o postare pe Facebook.

Potrivit lui, declarația, a cărei semnare a fost anunțată de domnul președinte Nicușor Dan, reprezintă din punct de vedere politic o poziție fermă în interiorul UE, în opoziție cu statele contributoare nete care doresc reducerea bugetului.

”Negocierile din următoarele luni vor fi astfel esențiale pentru fermierii din România, mai ales în contextul în care, în prezent, pare să scadă sprijinul pentru menținerea unui buget separat pentru agricultură”, a mai spus acesta.

Totodată, ministrul a ținut să precizeze faptul că în cadrul reuniunii Consiliului Agricultură şi Pescuit, a solicitat măsuri şi resurse imediate din rezerva agricolă a UE pentru gestionarea situaţiilor de criză care afectează agricultura şi pentru sprijinirea fermierilor.

”Discuţiile cu colegii miniştri au arătat clar că agricultura europeană se confruntă cu multiple crize: creşterea costurilor de producţie, probleme pe piaţa laptelui şi fenomene climatice extreme, în special seceta, care afectează competitivitatea agriculturii şi situaţia fermierilor. Este foarte important că a fost adoptat planul european de acţiune privind fertilizanţii, însă acesta trebuie aplicat urgent şi susţinut prin alocări semnificative din rezerva de criză”, arată Tanczos Barna.

Mai mult, oficialul a subliniat că la fel de importantă este şi protejarea agriculturii autohtone, inclusiv în contextul acordului UE–Mercosur.

”Impactul acordului trebuie analizat şi la nivelul pieţelor naţionale, deoarece importurile pot afecta disproporţionat anumite state membre. UE trebuie să acţioneze astfel încât niciun stat membru să nu rămână singur în faţa efectelor negative, iar măsurile de salvgardare trebuie aplicate rapid atunci când situaţia o impune”, a conchis Tanczos Barna.