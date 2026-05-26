Soluția de avarie pe Linia 5. Primăria Capitalei montează 5.000 de stâlpișori din cauciuc, după ce a „uitat” să prevadă separatoare în proiectul inițial

Linia 5 de tramvai, abia modernizată, primește primele ajustări de pe teren după ce proiectul inițial a ignorat o realitate cruntă a traficului din București: indisciplina șoferilor. Pentru că planul de reabilitare nu a prevăzut de la bun început separatoare pentru calea de rulare, considerându-se în mod eronat că acestea nu sunt importante, tramvaiele au rămas blocate în trafic în spatele mașinilor încă de la deschidere.

Blocaj anticipat, dar ignorat în faza de proiectare

Eșecul de planificare a fost vizibil imediat după inaugurare. Edilii au fost avertizați din timp că noua linie va deveni inutilizabilă fără o delimitare fizică. Primarul general Ciprian Ciucu a atras atenția încă de la deschiderea circulației că tramvaiul va fi blocat sistematic de autoturisme, lucru care s-a și întâmplat în mod constant, anulând parțial beneficiile investiției masive în infrastructură.

Pentru a repara această omisiune din proiect, Administrația Străzilor a fost trimisă în teren să aplice o soluție de urgență. Începând de ieri, echipele de muncitori au demarat montarea unor stâlpișori din cauciuc pentru a izola calea de rulare de restul carosabilului. În total, pe traseu vor fi amplasate 5.000 de astfel de piese, fiind vorba despre volumul total necesar pentru a asigura fluidizarea transportului public pe această linie.

Două săptămâni de șantier pentru stâlpișorii de cauciuc

Lucrările au început deja din zona Șoseaua Pipera, avansând către bulevardul Aerogării, iar reprezentanții municipalității estimează că întreaga operațiune de montare se va finaliza în termen de două săptămâni. Primele 1.000 de elemente au fost deja fixate pe poziție.

Oficialii au ținut să specifice și un detaliu tehnic important legat de siguranța traficului, explicând de ce s-a optat pentru această variantă mai puțin rigidă. Normativul legal în vigoare nu permite sub nicio formă amplasarea pe carosabil a unor stâlpișori metalici, măsura fiind interzisă din motive stricte de siguranță rutieră, pentru a preveni consecințele grave în cazul unor eventuale impacturi. Cu toate acestea, rămâne întrebarea de ce o linie de tramvai modernizată de la zero a avut nevoie de o cârpeală ulterioară cu mii de stâlpișori din cauciuc pentru a putea funcționa la parametrii normali.