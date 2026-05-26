Se pregătește un nou program SAFE pentru 2027. 800 de miliarde de euro pentru înarmare -SURSE

Apar noi controverse uriașe în plin scandal pe programul SAFE. După ce că România ar putea pierde contracte importante, iar industriile naționale ar putea fi sortite falimentului dacă nu se respectă termenele limită, surse Realitatea Plus spun că s-ar pregăti SAFE 2, un nou program cu sume uriașe pentru anul 2027.

Potrivit surselor menționate anterior, la nivel european s-ar discuta deja despre o posibilă continuare a programului de înzestrare militară „SAFE”, denumită provizoriu „SAFE 2”, cu o valoare estimată de până la 800 de miliarde de euro și aplicabilă începând cu aanul 2027.

Informațiile apar pe fondul unor controverse legate de implementarea actualului program, în contextul în care mai multe state membre, inclusiv România, ar accelera semnarea contractelor de achiziții militare înainte de termenul-limită de 31 mai.

În același timp, opoziția politică acuză că o parte semnificativă a fondurilor ar urma să fie direcționată către companii din Germania și Franța, în detrimentul industriei naționale de apărare.

Autoritățile nu au confirmat oficial existența unui „SAFE 2”, iar discuțiile la nivel european privind viitoarele programe de apărare sunt încă în faze preliminare.