Fostul șef al Digitalizării o reclamă la DNA pe Oana Gheorghiu și vorbește despre presiuni legate de un grup german

Conflictul din interiorul aparatului guvernamental pe tema digitalizării României a explodat public după ce fostul președinte al Autoritatea pentru Digitalizarea României a depus o plângere la DNA și a lansat acuzații grave la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu.

Dragoș Vlad susține că ar fi fost supus unor presiuni constante privind întâlniri și discuții legate de grupul german Schwarz, în timp ce instituția pe care o conducea era bombardată cu solicitări și raportări repetate care, potrivit acestuia, blocau activitatea echipelor implicate în proiectele de digitalizare.

În expunerea de motive, consultată de Gândul, Dragoș Vlad a scris că este vorba de presiuni exercitate pentru a încălca legea în vigoare privind achzițiile publice. Fostul șef ADR aduce în discuție și compania germană Schwarz.

„Prin prezentul denunt, doresc sa sesizez comitere umatoarelor fapte: