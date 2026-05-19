Fostul șef al Digitalizării o reclamă la DNA pe Oana Gheorghiu și vorbește despre presiuni legate de un grup german
Conflictul din interiorul aparatului guvernamental pe tema digitalizării României a explodat public după ce fostul președinte al Autoritatea pentru Digitalizarea României a depus o plângere la DNA și a lansat acuzații grave la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu.
Dragoș Vlad susține că ar fi fost supus unor presiuni constante privind întâlniri și discuții legate de grupul german Schwarz, în timp ce instituția pe care o conducea era bombardată cu solicitări și raportări repetate care, potrivit acestuia, blocau activitatea echipelor implicate în proiectele de digitalizare.
În expunerea de motive, consultată de Gândul, Dragoș Vlad a scris că este vorba de presiuni exercitate pentru a încălca legea în vigoare privind achzițiile publice. Fostul șef ADR aduce în discuție și compania germană Schwarz.
„Prin prezentul denunt, doresc sa sesizez comitere umatoarelor fapte:
demersuri care au condus la anularea unei proceduri de achiziție publică aferente unui pilon strategic al componentei de digitalizare în România, cu consecința prejudicierii grave a intereselor publice și cu riscul de pierdere a unor fonduri europene nerambursabile în valoare de aproximativ 471.182,97 lei;
presiuni repetate asupra subsemnatului, în vederea încîlcării unor prevederi legale în domeniul achizițiilor publice;
presiuni repetate în găsirea, cu celeritate, a unor soluții de colaborare cu grupul de societati SCHWARTZ (care cu siguranta urmarea dobandirea de foloase materiale de pe urma demersurilor – presinilor – respectiv incheierea de contracte preferentiale cu autotitatea al carei presedinte am fost si in final, am fost demis).”
