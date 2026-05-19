Crin Antonescu, analiză dură despre criza politică: „Lui Bolojan îi convine, Nicușor Dan n-are sentimentul că trebuie să se grăbească ”

Criza politică declanșată după demiterea guvernului prin moțiune de cenzură a intrat în a treia săptămână, fără ca actorii politici să fi făcut pași concreți spre formarea unui nou executiv. Într-o analiză amplă, prezentată în exclusivitate la Realitatea Plus, fostul lider PNL și candidat la prezidențiale Crin Antonescu a criticat lentoarea cu care se mișcă principalii actori politici, sugerând chiar că unii dintre ei par avantajați de ambiguitatea care persistă de peste două săptămâni.

„Ilie Bolojan exploatează situația la maximum în scopuri electorale”

Crin Antonescu a opinat că liderul PNL și premierul Ilie Bolojan pare să fie avantajat de blocajul politic, pentru că astfel are răgaz să-și consolideze poziția publică.

„Cred că domnul Bolojan este intrat cu oarecare spor într-o campanie electorală, campanie electorală personală, dar de pe urma căreia speră și PNL-ul, și USR-ul să profite, dar PNL-ul în primul rând. E limpede că în acest moment situația îi convine și o exploatează la maximum în scopuri electorale.”

Antonescu remarcă și faptul că, deși alegerile sunt peste doi ani, liderul liberal nu ratează oportunitatea de a acumula capital politic.

„Nicușor Dan nu are deloc sentimentul că trebuie să se grăbească”

Pe de altă parte, fostul președinte PNL a criticat mult mai dur lipsa de acțiune a președintelui Nicușor Dan, în cele două săptămâni scurse de la căderea guvernului.

„Primul lucru care mă uimește este că au fost posibile să treacă două săptămâni în care nu au avut loc alte acțiuni politice, cel puțin la vedere, decât runda de consultări de ieri (luni – N.R.). Eu cred că ar fi trebuit să înceapă și să se pună în mișcare toate acțiunile pe care le au la îndemână actorii politici, în frunte cu președintele, din seara zilei de 5 mai.”

În opinia sa, șeful statului nu pare presat de timp.

„E limpede că domnia sa nu are deloc sentimentul că trebuie să se grăbească.”

„Ia, Grindeanu, fă guvern! Nu poți? Ia, Simion, fă tu guvern!”

Crin Antonescu s-a arătat surprins și de faptul că PNL, actor principal în demiterea lui Ilie Bolojan, nu a valorificat politic succesul moțiunii, iar timpul trece „în defavoarea tuturor”. El propune o soluție simplă, în logica constituțională:

„Dacă nu reușești să te înțelegi pe o formulă pe care să o construiești, e simplu: îl iei pe Grindeanu, îl chemi, îi dai mandatul. Ia, Grindeanu, fă guvern! Nu poți? Îl chemi pe Simion. Ia, Simion, fă guvern. Nu poți? Anticipate.”