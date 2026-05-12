Vântul a făcut ravagii în București. Copaci doborâți la pământ în zona Bucureștii Noi, pe fondul avertizărilor meteo severe

Sursă: Realitatea.net

Vremea extremă a provocat probleme serioase marți în București, după ce rafalele puternice de vânt au doborât mai mulți copaci în Sectorul 1, în zona Bulevardului Bucureștii Noi, aproape de stația de metrou Laminorului.

Fenomenul vine în contextul avertizărilor de vreme severă emise pentru 12 mai 2026, când mai multe regiuni din România s-au aflat sub cod roșu, portocaliu și galben de furtuni puternice, vijelii și ploi torențiale.

Copaci căzuți în zona Laminorului din cauza rafalelor puternice

Locuitorii din nordul Capitalei au semnalat că vântul s-a intensificat rapid în cursul după-amiezii, iar mai mulți arbori au fost puși la pământ pe Bulevardul Bucureștii Noi.

Zona din apropierea stației de metrou Laminorului a fost una dintre cele mai afectate, iar traficul a fost îngreunat temporar.

Rafalele de vânt au fost extrem de puternice, în condițiile în care meteorologii au avertizat asupra posibilității unor vijelii cu viteze de peste 70 - 90 km/h în anumite regiuni ale țării.

Avertizări meteo severe pentru România

Conform prognozelor meteo și analizelor convective publicate pentru data de 12 mai 2026, România s-a confruntat cu un episod de instabilitate atmosferică accentuată.

Cod roșu de vijelii și furtuni violente

Meteorologii au avertizat asupra riscului unor vijelii severe, cu rafale estimate chiar la 90 - 100 km/h în zonele cele mai afectate.

Pe lângă vântul extrem, au fost prognozate:

ploi torențiale;

descărcări electrice frecvente;

grindină de mici dimensiuni;

acumulări importante de apă într-un timp scurt.

De ce s-au format furtunile puternice

Specialiștii au explicat că România s-a aflat la marginea unui sistem depresionar extins poziționat în nord-estul Europei.

Instabilitatea atmosferică a fost favorizată de:

încălzirea diurnă accentuată;

umezeala ridicată din atmosferă;

convergențele locale;

contrastul termic dintre masele de aer.

Deși nu a existat un front rece clasic, condițiile au permis dezvoltarea unor celule convective intense, în special în estul, sud-estul și sudul țării.

Zonele cu cel mai mare risc de furtuni

Printre regiunile considerate cele mai expuse fenomenelor severe s-au numărat:

Moldova;

Muntenia;

Dobrogea;

zonele subcarpatice și montane.

Meteorologii au atras atenția că în Muntenia exista un risc crescut pentru rafale foarte puternice de vânt și furtuni locale intense.

Parametrii care au favorizat furtunile

Datele meteorologice au indicat valori moderate și ridicate ale energiei convective (CAPE), în special în:

Dobrogea;

estul Munteniei;

Moldova.

În același timp, umiditatea ridicată și valorile mari ale indicelui K au favorizat dezvoltarea norilor convectivi și apariția descărcărilor electrice frecvente.

Specialiștii au subliniat însă că riscul de tornade a rămas redus, fără semnale pentru fenomene tornadice severe.

Autoritățile, în alertă din cauza vremii extreme

În București și în mai multe județe din țară, echipele de intervenție au fost mobilizate pentru îndepărtarea copacilor căzuți și pentru limitarea efectelor produse de furtuni.

Autoritățile le recomandă cetățenilor:

să evite deplasările în timpul vijeliilor;

să nu parcheze mașinile sub copaci;

să urmărească avertizările oficiale emise de ANM;

să evite zonele expuse în timpul descărcărilor electrice.

Meteorologii avertizează că fenomenele de instabilitate atmosferică se pot manifesta rapid și diferit de la o localitate la alta, iar furtunile pot deveni violente pe suprafețe restrânse.