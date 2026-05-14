Cât mai ține frigul care a lovit România în mijlocul lunii mai. Meteorologii au făcut anunțul

România traversează una dintre cele mai ciudate perioade meteorologice din această primăvară, după ce temperaturile de vară au fost înlocuite brusc de frig, furtuni și chiar ninsori în zonele montane. În unele regiuni, peisajul s-a schimbat complet de la o zi la alta.

La Arieșeni, în Bihor, drumurile au fost acoperite de un strat consistent de zăpadă, deși calendarul arată mijlocul lunii mai. În alte zone ale țării, oamenii s-au confruntat cu ploi torențiale, rafale puternice de vânt și episoade de grindină.

Frig în aproape toată țara și temperaturi negative în unele zone

Potrivit meteorologilor, ziua de astăzi rămâne una rece pentru această perioadă a anului, cu temperaturi mult sub cele obișnuite pentru luna mai.

„Astăzi din punct de vedere termic, o vreme răcoroasă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime se vor situa între 14 până la 21°. Vor mai fi posibile înnorări slabe, în special în zonele centrale, sudice, sud-estice ale țării, dar și la munte. Nu în ultimul rând, minima nopții va fi una și ea destul de scăzută, 2, 12° noaptea care urmează. Mai scăzute în estul Transilvaniei, spre -1 grad, acolo unde și în această dimineață am înregistrat temperaturi negative, iar în Capitală am avut doar o minimă, în jurul a 10, 11°”, a precizat directorul ANM Elena Mateescu.

În mai multe regiuni din țară, diferențele de temperatură față de zilele anterioare au fost semnificative. După perioade cu valori apropiate de cele de vară, vremea s-a schimbat radical în doar câteva ore.

Temperaturile urcă din nou spre weekend

Meteorologii spun însă că răcirea nu va dura foarte mult. Începând de vineri, valorile termice vor intra din nou pe un trend ascendent.

„Mâine, o vreme în ușoară încălzire, deja atingem din nou pragul unei zile de vară, 25°. Posibil inclusiv în Capitală, o maximă în jurul a 24, 25° și de altfel, temperatura maximă în întreaga țară va fi cuprinsă între 19 până la 25°”, a explicat directorul ANM.

Cu toate acestea, creșterea temperaturilor nu înseamnă și dispariția fenomenelor severe.

Meteorologii avertizează că instabilitatea atmosferică va continua să creeze probleme în mai multe zone din România.

Vin din nou furtunile, grindina și vijeliile

Sfârșitul săptămânii va aduce un nou val de fenomene extreme, în special în regiunile montane și în jumătatea de vest a țării.

„Vor mai fi posibile ploi slabe cantitativ, la nivel punctiform, cu valori ale cantităților de apă în jurul a 10, 15 l/m² în special în jumătatea de vest, dar și în zona de munte. Iar sâmbătă e cardul temperaturilor cuprins între 19 până la 26° dar, în același timp, din nou, fenomenele de instabilitate la final de săptămână vor fi caracterizate prin averse torențiale, cantități de apă mai însemnate, izolat căderi de grindină și intensificări la munte și în zonele mai joase, dar în mod special în zona montană, acolo unde este posibil să consemnăm din nou viteze de peste 40-50km/h”, a declarat Elena Mateescu.

În sudul țării au fost deja raportate furtuni cu grindină, iar meteorologii spun că astfel de episoade pot continua și în următoarele zile.

De ce ninge în România la mijlocul lunii mai

Deși pentru mulți imaginile cu zăpadă în luna mai par neobișnuite, meteorologii spun că fenomenul nu este unul rar în zonele montane înalte.

Directorul ANM a explicat că astfel de situații au mai fost consemnate și în alți ani, inclusiv aproape de începutul verii.

„Nu este o situație atipică, avem în statistic ca meteorologică, mai ales în zona montană înaltă, la Vârful Omu, de pildă, sau alte masive montane cu la altitudini mai mari, situații în care precipitațiile mixte s-au înregistrat până spre finalul primăverii și chiar debutul verii, tot acest context depinzând de circulația maselor de aer atunci când o masă de aer foarte rece predomină în zona țării noastre și care poate să determine scăderea temperaturilor sub pragul de îngheț și transformarea precipitațiilor lichide în formă solidă”, a explicat Elena Mateescu.

Specialiștii spun că alternanțele bruște dintre aerul cald și masele de aer rece favorizează apariția fenomenelor extreme și a variațiilor rapide de temperatură, exact cum s-a întâmplat în ultimele zile în aproape toată România.