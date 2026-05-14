Explozie într-o locuință din Vaslui. Două persoane, în stare gravă după ce o butelie a sărit în aer - FOTO

Două persoane în vârstă au fost rănite grav joi dimineață, 14 mai 2026, după explozia unei butelii într-o locuință din satul Pogana, județul Vaslui. Deflagrația s-ar fi produs din cauza unui furtun defect, potrivit primelor informații transmise de autorități.

La fața locului au intervenit de urgență trei ambulanțe, dintre care una cu medic, dar și echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Bârlad. Salvatorii au găsit în locuință două victime aflate în stare gravă. Este vorba despre o femeie de 83 de ani, care prezenta arsuri de gradul al doilea pe aproximativ 30-40% din suprafața corpului, și un bărbat de 87 de ani, care a suferit multiple traumatisme provocate de explozie.

După acordarea primului ajutor la fața locului, cei doi au fost transportați de urgență la Spitalul Municipal Bârlad pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Explozia ar fi fost provocată de o acumulare de gaze

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, incidentul s-a produs în jurul orei 07:30.

„Astăzi, 14.05.2026, în jurul orei 07:30, în localitatea Pogana, comuna Pogana, a avut loc o explozie provocată de o acumulare de gaze provenită de la furtunul defect al unei butelii. În urma exploziei, două persoane (1 persoana sex masculin 87ani si o persoana sex feminin 83 ani) au avut nevoie de îngrijiri medicale, acestea suferind arsuri și diverse plăgi. La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Bârlad, cu o autospecială de stingere și un efectiv de 7 militari, precum și două ambulanțe aparținând Serviciului de Ambulanță Județean, care au preluat victimele pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate”, a transmis ISU.