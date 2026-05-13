Vremea face ravagii în Europa. Furtuni severe în Turcia

Sursă: Realitatea PLUS

Imagini apocaliptice vin din Turcia. 12 persoane au fost rănite în urma inundațiilor catastrofale și a viiturilor, cauzate de ploile torențiale din nordul țării.

Inundații devastatoare. Cel puțin 12 persoane au murit

Oameni urcați pe mașini în timpul inundațiilor

Cel puțin 12 oameni au fost răniți în urma inundațiilor catastrofale în Turcia. Oficialii au emis mai multe alerte de vreme extremă și au avertizat cetățenii să stea la adăpost.

În Italia, una dintre cele mai afectate zone a fost în provincia Brescia, acolo unde grindina de până la 5 centimetri în diametru a provocat pagube mașinilor și locuințelor. De asemenea, mai multe drumuri au fost blocate de arborii rupți de vânt.

Furtuna cu grindină a fost produsă de un tip de furtună cu potențial ridicat de fenomene severe. Astfel de furtuni pot aduce ploi torențiale, grindină de mari dimensiuni și vijelii puternice.