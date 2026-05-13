Iarnă în toată regula în mijlocul lunii mai: zona din România în care ninge ca în povești, cu doar câteva săptămâni înainte de vară - VIDEO

Deși suntem deja în 13 mai 2026 și mai sunt doar câteva săptămâni până la începutul verii calendaristice, iarna încă își face simțită prezența în unele zone din România.

Meteo Plus a publicat imagini surprinse în Arieșeni, județul Alba, unde ninge ca în plină iarnă, iar peisajul este complet acoperit de zăpadă. Episodul vine pe fondul unei răciri accentuate a vremii în aproape toată țara. Meteorologii anunță că valorile termice vor scădea semnificativ față de zilele precedente, astfel că vremea va deveni rece pentru această perioadă, mai ales în centrul teritoriului.

Ninge ca în povești în România

Cerul va fi variabil în vest și sud-vest, unde doar izolat, la începutul zilei, mai pot apărea ploi slabe. În restul țării sunt așteptate înnorări și ploi temporare, local în Maramureș și Transilvania și pe arii mai restrânse în Moldova, Muntenia și Dobrogea. Izolat, cantitățile de apă pot ajunge la 10-15 litri pe metru pătrat.

La munte, mai ales pe creste, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va avea intensificări temporare în regiunile sudice, cu rafale de 50-70 km/h și izolat chiar de 80 km/h, iar în regiunile centrale și estice vitezele vor ajunge local la 40-45 km/h. Temperaturile maxime din timpul zilei se vor încadra între 9 și 19 grade.