Vremea schimbă complet foaia pentru weekend. Ce ne așteaptă în următoarele zile, date de ultimă oră de la ANM

Sursă: Realitatea PLUS

Deși calendarul arată clar că ne aflăm la jumătatea lunii mai, atmosfera de afară continuă să fie departe de imaginea unui început de vară liniștit și stabil. Temperaturile oscilează de la o zi la alta, iar meteorologii avertizează că următoarele zile vor aduce un amestec de căldură, furtuni și răcire accentuată în mai multe regiuni ale țării.

Directorul ANM, Eleena Măttescu, a explicat cum va evolua vremea în acest weekend și ce zone vor fi lovite de instabilitate atmosferică.

Temperaturile cresc, dar ploile nu dispar

Ziua de astăzi vine cu o încălzire resimțită în aproape toate regiunile țării. Valorile maxime urcă semnificativ comparativ cu perioada anterioară, iar în sudul extrem al țării, inclusiv în București, mercurul din termometre poate ajunge la 24-25 de grade Celsius.

Totuși, vremea nu se stabilizează complet. În vestul și sud-vestul României sunt așteptate precipitații izolate, chiar dacă temperaturile vor avea un caracter mai plăcut decât în ultimele zile.

„Vorbim de o vreme în încălzire astăzi având în vedere temperaturile maxime din întreaga țară cu un ecart între 17 până la 25 de grade. Cele mai ridicate valori în sudul extrem, inclusiv în Capitală, o maximă în jurul a 24-25 de grade, dar este posibil să consemnăm și precipitații la nivel punctiform în special în partea de vest, sud-vest a țării”, a spus Elena Mateescu la realitatea PLUS.

Weekend cu furtuni și cantități mari de apă

Meteorologii avertizează că ziua de sâmbătă va aduce o schimbare importantă în evoluția vremii. Instabilitatea atmosferică se va accentua în mai multe regiuni, iar ploile vor apărea pe arii extinse.

Muntenia, Transilvania, Banatul, Crișana, Oltenia și zonele montane se află printre regiunile unde sunt așteptate averse consistente. În unele locuri, cantitățile de apă pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu putere.

Rafalele ar putea ajunge la 45-55 de kilometri pe oră în timpul episoadelor de instabilitate atmosferică. În paralel, temperaturile vor continua să crească înainte de răcirea anunțată pentru finalul weekendului.

„Mâine vremea va deveni instabilă, este posibil să consemnăm averse în cea mai mare parte a Munteniei, în Transilvania, în Banat, Crișana, Oltenia dar și în zona de munte, local cantități de apă care pot depăși 30-40 litri pe metru pătrat, intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 45-55 de kilometri pe oră iar temperaturile vor fi mai ridicate, ecartul acestora la nivelul maximelor fiind cuprins între 17 până la 27 de grade. În Capitală o maximă în jurul a 25-26 de grade.”

De duminică vine răcirea

După episodul de încălzire și furtuni, vremea va intra din nou într-un proces de răcire. Temperaturile maxime vor coborî în majoritatea regiunilor, iar diferențele între zonele țării vor deveni tot mai evidente.

Potrivit directorului ANM, jumătatea vestică a României va fi afectată în principal de fenomenele de instabilitate la acest final de săptămână, însă ulterior aria acestora se va muta către sud și est.

„De duminică vremea se va răci, temperaturile vor scădea, maximele vor fi cuprinse între 14 până la 24 de grade. Și dacă la acest final de săptămână în special jumătatea vestică a țării va fi caracterizată de fenomene de instabilitate atmosferică, ulterior la debutul săptămânii viitoare în special zonele sudice și estice ale țării vor fi caracterizate de aceste tipuri de fenomene.”

Cum va fi vremea în București

Capitala va avea parte de temperaturi ridicate pentru această perioadă, însă nici aici vremea nu rămâne complet liniștită. După o zi de vineri caldă, cu valori apropiate de 25 de grade, sâmbătă apar ploile torențiale și intensificările de vânt.

Meteorologii spun că episoadele de instabilitate vor apărea mai ales în timpul averselor, când rafalele ar putea atinge 45-50 de kilometri pe oră.

„Strict pentru București, astăzi o vreme mai caldă cu o valoare maximă în jurul a 24-25 de grade, mâine o vreme caldă, 25-26 de grade, însă își vor face apariția și aversele care vor avea caracter torențial, intensificări de scurtă durată a vântului, pe parcursul perioadelor cu precipitații, cu viteze la rafală de 45-50 de kilometri pe oră”