Cod galben de vreme rea în România. ANM anunță ploi torențiale și vijelii în mai multe regiuni din țară - HARTA

ANM a emis o informare meteo și un cod galben de vreme severă, valabile începând de sâmbătă, 16 mai. Meteorologii avertizează că urmează ploi torențiale, grindină, descărcări electrice și vânt puternic în mai multe regiuni din România.

Potrivit ANM, în a doua parte a zilei de sâmbătă și în noaptea de sâmbătă spre duminică, vremea va deveni instabilă în sudul, vestul, nord-vestul și centrul țării, dar și la munte. Vor fi averse torențiale și se pot acumula cantități importante de apă, în general între 20 și 50 l/mp. Sunt anunțate și descărcări electrice, iar pe alocuri va cădea grindină. Potrivit meteorologilor, vântul se va intensifica în majoritatea regiunilor, cu rafale de 40 până la 60 km/h, iar izolat pot apărea vijelii.

Cod galben în mai multe regiuni

Codul galben este valabil din 16 mai, ora 14:00, până pe 17 mai, ora 12:00. Sunt vizate sudul Crișanei, Banatul, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și sud-vestul Transilvaniei. În aceste zone sunt așteptate perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ploi torențiale, grindină și vânt puternic, cu rafale de 50 până la 70 km/h. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă pot ajunge la 25-50 l/mp.

ANM avertizează că duminică vremea se va răci în aproape toată țara, iar în sud și sud-vest temperaturile vor fi mai scăzute decât normalul perioadei. Meteorologii precizează că fenomene de instabilitate vor apărea încă de vineri după-amiază și seara, în special în vestul și sud-vestul țării, însă pe arii mai restrânse.