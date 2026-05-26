Trafic feroviar blocat în Maramureș. Incendiu la locomotiva unui tren cu 120 de călători
FOTO: ISU Maramureș
Momente de panică pentru pasagerii unui tren care circula pe ruta Baia Mare-Bucureşti Nord. Traficul feoroviar în zonă este blocat, după ce locomotiva a luat foc. Cei 120 de oameni care se aflau în mijlocul de transport au fost evacuaţi în siguranţă şi nu s-au semnalat victime.
"Pompierii maramureşeni intervin în aceste momente pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la locomotiva unui tren de călători, pe raza localităţii Ulmeni. Pentru gestionarea situaţiei, la faţa locului au fost mobilizate 4 autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi 2 echipaje medicale", a transmis, marţi, ISU Maramureş.
Incendiul a fost localizat şi se manifestă doar la nivelul locomotivei, fiind eliminat riscul de propagare a flăcărilor la vagoane.
"Toţi călătorii aflaţi în vagoane au fost evacuaţi în deplină siguranţă. Din fericire, nu s-au înregistrat victime", au mai precizat pompierii.
Centrul Infotrafic informează că trenul de călători circula pe relaţia Baia Mare-Bucureşti Nord. Incidentul s-a produs în localitatea Ulmeni, pe podul peste râul Someş, judeţul Maramureş.
Circulaţia feroviară este oprită în ambele direcţii şi se estimează reluarea normală a traficului după ora 19:00.
