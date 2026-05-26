Angajat al unei bănci din Târgu Jiu, salvat după ce a intrat în stop cardiac la serviciu. Intervenția rapidă a medicilor i-a salvat viața

Sursă: Realitatea.net

Momente dramatice într-o sucursală bancară din municipiul Târgu Jiu, unde un angajat în vârstă de 38 de ani a intrat în stop cardio-respirator chiar în timpul programului de lucru. Bărbatul a fost salvat în urma unei intervenții contracronometru realizate de doi medici de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu.

Cum s-a produs incidentul?

Incidentul a avut loc la sediul unei agenții bancare aflate în apropierea UPU, iar colegii victimei au alertat imediat serviciul de urgență 112. Potrivit reprezentanților spitalului, în acel moment nu era disponibilă nicio ambulanță cu medic din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Gorj, motiv pentru care a fost solicitat sprijin direct din partea personalului medical al spitalului.

Prima care a ajuns la fața locului a fost șefa UPU-SMURD Târgu Jiu, dr. Maddy Huzu, care a început imediat manevrele de resuscitare. La scurt timp, acesteia i s-a alăturat și dr. Aura Obrocea, medic specialist în medicină de urgență.

Cei doi medici, împreună cu echipajul SAJ Gorj, au aplicat protocolul avansat de suport vital, reușind să readucă pacientul la viață după minute critice în care fiecare secundă a contat.

Potrivit informațiilor transmise de Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, bărbatul este cunoscut cu afecțiuni cardiace, iar reacția extrem de rapidă a cadrelor medicale a fost decisivă pentru supraviețuirea acestuia.

După stabilizare , pacientul a fost pregătit pentru transfer către o unitate medicală din București, urmând să fie transportat cu un elicopter SMURD pentru investigații și tratament de specialitate.