O fetiță de 5 ani, eroină în Franța: și-a salvat mama care a suferit un stop cardiac sub ochii ei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 feb. 2026, 16:40

O scenă emoționantă a avut loc în regiunea Rhône, din Franța, unde o fetiță de doar 5 ani și-a salvat mama după ce aceasta a suferit un stop cardiac în timp ce mergea cu bicicleta. Incidentul s-a petrecut vineri, 20 februarie, în localitatea Saint-Romain-en-Gal.

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