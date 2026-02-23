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O fetiță de 5 ani, eroină în Franța: și-a salvat mama care a suferit un stop cardiac sub ochii ei

O fetiță de 5 ani, eroină în Franța: și-a salvat mama care a suferit un stop cardiac sub ochii ei

O fetiță de 5 ani, eroină în Franța: și-a salvat mama care a suferit un stop cardiac sub ochii ei

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 feb. 2026, 16:40

O scenă emoționantă a avut loc în regiunea Rhône, din Franța, unde o fetiță de doar 5 ani și-a salvat mama după ce aceasta a suferit un stop cardiac în timp ce mergea cu bicicleta. Incidentul s-a petrecut vineri, 20 februarie, în localitatea Saint-Romain-en-Gal.

Femeia, care se întorcea de la serviciu împreună cu fiica ei, s-a prăbușit brusc pe marginea drumului.

Deși momentul a fost unul dramatic, micuța a dat dovadă de un calm și o prezență de spirit remarcabile: a luat telefonul mamei și a sunat la numărul de urgență, explicând clar ce se întâmplă, potrivit Demotivateur.

Conform Le Progrès, copilul a reușit să răspundă cu precizie tuturor întrebărilor dispecerilor, permițând echipajelor de salvare să ajungă rapid la fața locului.

Intervenția promptă a pompierilor și apelul făcut de fetiță au fost decisive: femeia a fost resuscitată și transportată la spital, unde medicii au reușit să-i salveze viața. În prezent, aceasta se află în afara oricărui pericol.

Echipajele de intervenție s-au declarat profund impresionate de curajul copilului.

„Fără reacția ei extraordinară, mama nu ar fi supraviețuit”, au precizat pompierii, subliniind gestul eroic al micuței care, la doar cinci ani, a reușit să dea o adevărată lecție de sânge rece și empatie.

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