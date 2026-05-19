Peste 100 de copii de toate vârstele la o importantă competiție interșcolară de înot

Sursă: Realitatea.net

Aproape 120 de elevi de toate vârstele, din 10 școli, s-au întrecut la una dintre cele mai mari competiții interșcolare de înot organizate în București.

Competiția s-a desfășurat sub egida Inspectoratului Școlar al Municipiului București și a Federației Sportului Școlar și Universitar, cu probe individuale și ștafete, structurate pe patru categorii de vârstă, de la ciclul primar până la liceu.

Cei mai mici participanți au avut parte de o secțiune necompetitivă, gândită ca primă experiență de concurs.

Probele s-au derulat la Complexul Sportiv de Natație Otopeni, iar scopul organizatorilor a fost de a demonstra rolul unor astfel de competiții în promovarea mișcării și a spiritului de echipă în rândul elevilor.

Evenimentul confirmă interesul tot mai mare pentru natație și deschide drumul către o tradiție anuală.