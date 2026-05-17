Univeristatea Craiova, campioana României la fotbal, după 35 de ani de așteptare

Sărbătoare totală în Bănie. Universitatea Craiova este noua campioană a României, punând capăt unei așteptări chinuitoare de 35 de ani. Într-o „finală” cu titlul pe masă desfășurată în ultima etapă, oltenii au dezlănțuit un adevărat uragan de fotbal și au spulberat-o pe U Cluj cu 5-0, declanșând fiesta în tribune.

Craiova în extaz: Cum s-a transformat „finala” cu U Cluj dintr-un meci de foc într-un recital istoric pe un „Oblemenco” arhiplin

Tensiunea a atins cote maxime în Bănie la al doilea duel de foc disputat în doar câteva zile între Universitatea Craiova și Universitatea Cluj. După ce miercuri oltenii au cucerit Cupa României la loteria penalty-urilor, într-o partidă dramatică încheiată 0-0 după prelungiri și 6-5 la loviturile de departajare, miza de duminică a fost infinit mai mare: titlul de campioană. Pe un stadion „Ion Oblemenco” transformat într-un vulcan de o atmosferă incendiară, 27.810 de fani au venit să își împingă favoriții spre glorie, în timp ce galeria oaspeților a fost reprezentată de un grup compact de doar 344 de suporteri ardeleni.

Două lovituri de grație în primele opt minute

Presiunea uriașă din tribune nu i-a timorat pe fotbaliștii Craiovei, ci, din contră, i-a propulsat spre un început de meci absolut năucitor. Oltenii au declanșat un veritabil asediu încă din primul fluier al arbitrului, reușind să destabilizeze complet defensiva clujeană în timp record. Tabela de marcaj s-a modificat rapid datorită inspirației lui David Matei, care a deblocat partida cu un șut necruțător, plasat excelent din interiorul careului, lăsându-l fără replică pe portarul advers.

Nici nu s-au dezmeticit bine oaspeții, că avantajul alb-albaștrilor s-a dublat în minutul opt, spre extazul fanilor din tribune. Assad Al Hamlawi a fost autorul unei faze memorabile, pornind într-o cursă solitară de la mijlocul terenului, în care a driblat tot ce i-a ieșit în cale și a finalizat cu sânge rece. Acest start fulminant a tăiat complet elanul ardelenilor și a oferit echipei gazdă confortul psihologic necesar pentru a dicta ritmul partidei.

Presiune continuă și dezastrul din finalul reprizei pentru ardeleni

Băieții antrenați de Filipe Coehlo nu au ridicat piciorul de pe accelerație nici după obținerea avantajului de două goluri. Craiova a continuat să controleze autoritar mijlocul terenului și să își creeze oportunități majore de a închide definitiv conturile, prin ocaziile periculoase semnate din nou de David Matei, dar și de dinamicul Anzor. Pe fondul acestui joc ofensiv total, ardelenii au avut totuși o tresărire de orgoliu și au trecut foarte aproape de gol, însă defensiva olteană a rezistat eroic datorită intervenției providențiale a lui Carlos Mora, care a salvat o minge ca și gol de pe linia porții.

Speranțele celor de la U Cluj de a mai schimba ceva în destinul acestei finale s-au năruit complet chiar înainte de intrarea la cabine. Oucasse Mendy a avut o intervenție neglijentă, taxată imediat de arbitru cu cel de-al doilea cartonaș galben. Eliminarea sa a lăsat echipa oaspete în zece oameni și a transformat repriza secundă într-o misiune imposibilă pentru clujeni, netezind definitiv drumul Universității Craiova către mult visatul trofeu de campioană.